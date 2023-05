La quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2023 si è aperta con il forfait di Simone Antolini. Il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone è assente in quanto nelle scorse ore ha accusato un malore.

L’inviato Alvin non è entrato nei dettagli, ma ha voluto rassicurare i telespettatori sulle condizioni del ragazzo:

“Il referto medico non te lo posso dare ma è tutto sotto controllo. Ha avuto un piccolo malessere causato ovviamente dalla pressione sanguigna leggermente bassa, dovuta appunto alle difficoltà che vivono i naufraghi quotidianamente. Sta bene, rientrerà nella prossima puntata”.

Il fidanzato Alessandro Cecchi Paone ne ha approfittato per sfogarsi:

“Sono un po’ provato e poi sono triste, nel senso che questa Isola noi la facciamo in coppia o non la facciamo, quindi spero che stasera con il bravissimo medico della nostra produzione, coi medici dell’ospedale qua della zona ci siano delle condizioni medico-legali che gli consentano di tornare, cosa che lui vuol fare, insieme con me. Perché ripeto o insieme o niente e voleva salutare tutti, rassicurare tutti e dire che lui non si è minimamente risparmiato e questo ha inciso sulla sua caduta di pressione”.

Prima coppia gay nella storia dei reality show italiani, negli scorsi giorni i naufraghi avevano costruito per loro una capanna per far condividere loro un momento di intimità. Ilary Blasi non si è fatta sfuggire l’argomento nella puntata della scorsa settimana, prendendo di mira Cecchi Paone: “Nonostante la tua non giovane età, sei ancora bello vigoroso”. Paolo Noise ha commentato alla sua maniera: “Quando Alessandro si cambia il costume lo fa di spalle, una volta si è girato e ho visto una cosa…sei disumano, da studiare, una roba”.

Nella puntata di sette giorni fa de L’Isola dei Famosi 2023 Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno ricevuto anche la nomination da parte di Cristina Scuccia, ex suor Cristina. La ragazza ha però specificato che la nomination non era dovuta all’orientamento sessuale dei due.

A criticarli è stato invece il pastore evangelico Luigi Carollo, a seguito di un bacio che i due si erano scambiati. L’uomo è noto per le sue campagne omofobe, che invita i genitori a non accettare figli omosessuali.

Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone costituiscono una coppia da qualche mese. E proprio al Maurizio Costanzo Show il ragazzo aveva raccontato che era stato cacciato di casa dai genitori per via del suo orientamento sessuale, una situazione purtroppo tipica in molte famiglie italiane. In Italia ci sono diverse case-rifugio per persone LGBT che scappano da situazioni di disagio familiare per via del proprio orientamento sessuale. Questi appartamenti sono diffusi soprattutto a Milano.