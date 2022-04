Guendalina Tavassi all’Isola dei Famosi 2022 si sarebbe resa protagonista di un gesto alquanto insolito. Secondo quanto riferisce il suo compagno di avventura Roger Balduino (qui video) l’ex gieffina avrebbe nascosto una pizzetta nel sedere nel corso della prova ricompensa di lunedì scorso.

Il fattaccio risalirebbe a qualche giorno fa, con la capacità di riconoscere i naufraghi al semplice tocco di Carmen di Pietro e del suo fidanzato Marco Cucolo ha permesso ai concorrenti di mettere sotto i denti qualcosa. Loro così hanno potuto usufruire di pizza e birra. Naturalmente tuttavia, tutto come al solito in modiche quantità. Questo aspetto avrebbe indotto Guendalina Tavassi dunque ad adottare alcune strategie come “mettere la pizzetta nel cuxo”. Prendere un pezzo, dà un morso… L’ho visto. Ho mangiato due/ tre pezzi e c’era un morso“, è la tesi di Balduino.

Estefania Bernal, modella e Miss Universo Argentina 2016, sarebbe stata dello stesso avviso:

“A un certo punto, mi giro e vedo… sopra il tavolo c’erano quattro pezzi morsi. Quindi ho detto: ‘Ma perché fate così?’. Io pensavo che si stava mangiando solo la mozzarella (…) Lei, Guendalina. E vedevo lui che diceva: ‘Ma perché te la stai mettendo nel c**0?’. (…) Erano cinque pezzi con cinque morsi. Non è che era solo un pezzo con un morso. Così nessuno lo poteva prendere. Ma l’abbiamo preso comunque. Chi se ne frega che c’è un morso”.

Oltre all’ira e all’incredulità da parte di alcuni, il temerario atto della ragazza è stato interpretato con leggerezza. “Ci vuole immaginazione“, ha commentato il pugile Clemente Russo.

Solo qualche ora fa Guendalina, che è arrivata in gioco dopo 4 puntate, aveva litigato proprio con lo sportivo olimpionico e la moglie Laura Maddaloni per la sua decisione di voler condividere due cocchi trovati tra le insenature solo con il suo gruppo. Situazioni ormai all’ordine del giorno vista la cronica mancanza di cibo in territorio honduregno in questa edizione dell’Isola dei Famosi 2022.

Foto: account Instagram Guendalina Tavassi