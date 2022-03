La maledizione del maltempo in quel dell’Honduras colpisce i naufraghi dell’Isola dei Famosi a quasi una settimana dall’inizio dell’avventura. Al giorno 6 gli imprevisti meteorologici mettono a dura prova la tempra dei protagonisti della sedicesima edizione che, dopo la felicità per una prova ricompensa andata a buon fine con la vincita di un telo di protezione, devono fare i conti con una vera e propria tempesta abbattuta nelle spiagge.

A documentare cosa sta succedendo è Alvin, inviato del programma per la quarta volta, tramite le Instagram stories del suo profilo:

La situazione qui in Honduras è di tempo brutto, quindi piove. Al cayo, dove ci sono gli atolli, cioè dove c’è l’atollo di Cayo Cochinos (e quindi tutte le isole), la situazione è ancora peggiore dunque abbiamo dovuto mettere i naufraghi in sicurezza, quindi è tutto a posto. Volevo comunicarvelo, stanno bene ed ora attendiamo che migliori il tempo.

Non è la prima volta che le piogge torrenziali condizionano la vita sull’Isola. Fin dalle edizioni trasmesse in Rai queste circostanze hanno portato la produzione a piani B e drastici cambiamenti di programma. Dall’annullamento della partenza (venne sospese la diretta delle prime puntate nel 2004, 2015 e 2017) fino alla messa al riparo dei naufraghi in strutture più confortevoli, proprio per evitare il peggio.

C’è da sottolineare che tutto ciò accade a poco più di 24 ore di distanza dalla terza puntata dell’Isola dei Famosi 16 in diretta domani sera su Canale 5, appuntamento durante il quale potrebbero approdare le ultime due coppie in lista ovvero Guendalina ed Edoardo Tavassi seguiti dai due cugini di campagna Nick Luciani e Silvano Michetti. Ad ora non è chiaro se il maltempo potrà mettere in forse il loro arrivo immediato e dunque rinviare ulteriormente l’inizio della loro isola.

Si attendono novità nelle prossime ore.