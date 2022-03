L’Isola dei Famosi 16: la caduta di Lory Del Santo (video)

Da qualche ora, sui social, impazza un video che riguarda una delle protagoniste de ‘L’Isola dei Famosi 16‘. Si tratta di Lory Del Santo, vittima di una caduta dietro ad un tronco d’albero. Per fortuna, non è successo nulla e non ci sono state conseguenze fisiche:

Del Santo: “E’ stata una piccola capriola. Mi sono allontanata. Non mi sono fatta niente… proprio zero”.

La showgirl è stata soccorsa dalla coppia Laura Maddaloni – Clemente Russo:

Maddaloni: “Ti sei rialzata bene. Non hai fatto allenamento ma con il pensiero già ti sei allenata”.

Ieri, ospite di ‘Pomeriggio 5’, Lina, la mamma di Marco Cucolo, nonché suocera della Del Santo, intervenendo a ‘Pomeriggio 5’, ha tessuto le lodi di un rapporto che, ormai, va avanti da 10 anni:

Sono così nella vita e nella quotidianità. Di questa cosa mi piace che stia emergendo il vero Marco. C’è la sua naturalità, come si muovono, come stanno insieme. Con quest’Isola spero che mio figlio tiri fuori la sua personalità e si faccia conoscere come Marco Cucolo e non come il fidanzato di Lory.

Vladimir Luxuria che, a ‘L’Isola dei Famosi 16’, ricopre il ruolo di opinionista vorrebbe ‘scoppiare’ le unioni Del Santo – Cucolo e Di Pietro ed il figlio Alessandro, mescolarle, per fare emergere maggiormente il carattere dei due giovani naufraghi: