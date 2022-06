Isola dei Famosi 2022, Lory del Santo e Marco Cucolo: crisi risolta

Dove eravamo rimasti tra Lory del Santo e Marco Cucolo? Ad uno “Scordati di entrare in casa quando tornerai in Italia“. Nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi infatti la coppia è stata ad un passo dalla rottura totale. Una crisi trascinata fin dalla puntata che ha segnato l’eliminazione di Lory del Santo dall’Isola. Cucolo nel momento più delicato del percorso di Lory, invece di stare vicino alla sua fidanzata si è mostrato persino critico nei suoi confronti parlando di alcuni atteggiamenti sbagliati da parte della sua compagna.

La reazione della showgirl non si era fatta attendere e, salutando i suoi compagni di viaggio, volutamente non ha dato nessun bacio a Cucolo. Pochi giorni dopo Marco ha abbandonato l’Isola “per motivi medici“, a distanza ha potuto risentire la sua Lory (intanto rientrata in Italia e dunque presente in studio a Milano) ma la situazione tra i due non si è sbloccata fino al rientro in Italia di Marco.

Così stasera il ragazzo si è presentato di tutto punto con un elegante abito ed un mazzo di rose da portare come gesto per cercare di ricucire il rapporto. Non siamo davanti ad una scena di The Lady (come Nicola Savino ha ironicamente paragonato, data la situazione al limite del trash) ma quasi ci siamo.

Io so benissimo che tu sai difenderti da sola. L’unica cosa che ho mancato di dire e che non sono riuscito a dire è che in questi 9 anni comunque tu per me sei stata una persona fondamentale, una donna sincera, leale e vera. Mi dispiace che questa cosa non sia arrivata e che tu sia stata attaccata per questo motivo quando, invece, so benissimo come sei. Ti chiedo scusa perché penso di aver sbagliato e vorrei tornare con te.

La risposta di Lory arriva immediata:

Ti conosco. Io so che sei buonissimo, ti voglio molto bene. L’amore fa fare grandi passi avanti, passi da gigante. Ma quando una persona rimane da sola, può diventare più fragile, quindi è meglio essere in due.

Un abbraccio “scioglie il ghiaccio” (ma quale?) e nella coppia torna il sereno in un giro e mezzo di lancette. Vladimir Luxuria mette fine al siparietto con una battuta che basta per far capire la ‘tensione’ del momento: “Mi si son commosse le ascelle“. QUI per il video integrale.