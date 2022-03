A meno di due settimane dall’inizio dell’avventura dell’Isola dei Famosi esplodono le antipatie fra naufraghi. A finire nell’occhio del ciclone è Carmen di Pietro e suo figlio Alessandro, rei – secondo il gruppo – di non essere collaborativi nei lavori a Playa Accoppiada. A scagliarsi contro la coppia madre e figlio è soprattutto Jeremias Rodriguez (con cui ha condiviso parte dell’esperienza al Grande Fratello VIP 2, nel 2017): “Non vi vogliamo con noi” attacca il ragazzo facendosi portavoce del resto dei naufraghi “Egoisti!”.

Jeremias:

Non è che non li sopporto, ma non servono al nostro gruppo: si lamentano e basta. È un reality di sopravvivenza, non per lamentarsi, e vogliamo le persone che lavorano e non che si lamentano solo

Carmen replica all’accusa reputando Jeremias il leader emergente nel gruppo dei naufraghi che si sono alleati contro di lei:

Tu sei il capobanda della situazione qui dentro, e parli sempre tu a nome del gruppo“. E aggiunge: “Parla lui a nome del gruppo, come quando mi ha detto: “Su quest’isola noi non vi vogliamo”.

A lui si è poi aggiunta la voce di Laura Maddaloni, la moglie di Clemente Russo. Laura non nutre simpatia per Carmen e non l’ha mai nascosto, ma durante la quarta puntata del reality show la rabbia del gruppo viene fuori non appena vengono citati gli accadimenti e le litigate scoppiate alla playa. La palapa si infuoca per gli scontri.

Stavamo in una capanna, pioveva, ho chiesto di sedersi tutti. Quando Blind è rimasto sotto la pioggia, mi sono alzata e ho detto ad Alessandro: ‘Ora alzi il c**o e ti metti lì’. Con lei sono stata determinata e non aggressiva.

Vladimir Luxuria da studio rimette in riga Jeremias Rodriguez: “Devo dirti che a decidere se Carmen e Alessandro possono decidere se stare o meno sull’Isola sono il pubblico e il televoto a casa”

E aggiunge:

Voglio anche dirvi che quando tutti si mettono contro un’unica coppia, aldilà della ragione e del torto, ci è molto più simpatica la coppia che viene aggredita da tutti. Ma quelli più pericolosi non sono Jeremias e Laura, ma quelli che stanno zitti, non dicono niente e tramano alle spalle.

Opinione quanto mai profetica dato che nel televoto che vedeva Clemente Russo e Laura Maddaloni e Carmen di Pietro e suo figlio Alessandro ha avuto la meglio proprio la coppia madre e figlio.