Nemmeno una settimana dall’inizio dell’Isola dei Famosi 2022 che già ci si prende per i capelli (si fa per dire) tra naufraghi. E’ il caso dell’esplosiva Floriana Secondi, una presenza che rispecchia tutti i canoni della concorrente da reality con una determinazione ‘di origine incontrollata‘, sin da subito scatenata e protagoniste delle dinamiche interne nel cast di questa sedicesima edizione.

Già nel primo appuntamento di lunedì scorso son partite le prime scintille con Antonio Zequila, suo compagno d’avventura inseparabile per forza di cose ‘causa’ di una corda che li ha legati per diversi giorni. Ora è il turno di Nicolas Vaporidis, reo – secondo Floriana – di essere un privilegiato: “Perché tu sei arrivato qua immune dal primo giorno?” lui risponde: “Mi hanno votato per l’immunità“. Il nervosismo della vincitrice del GF3 non si placa e in trasmissione chiama Vaporidis il ‘serpente’ che replica: “è vittima di se stessa, è un’esaltata“.

La Secondi non ha freni e mette il carico da 90 insinuando che l’attore abbia portato il suo telefono nascondendolo in valigia durante il periodo di isolamento dei 5 giorni in albergo prima di iniziare l’Isola dei Famosi:

C’è un regolamento che ti porta a farti ritirare tutti gli oggetti personali, compresi i telefoni. Per cinque giorni siamo stati in un’area dell’albergo dove ci divideva un piano, ci hanno riferito che Nicolas non usciva mai dalla stanza, perché lui aveva il telefono. E’ stato lo zimbello del gruppo, lui è stato per cinque giorni al telefono. A me non interessa se Nicolas è sleale verso il gruppo. Non ho tollerato il suo modo di criticarci perché ci lamentavamo.

Ilary Blasi risponde a Floriana: “Per quanto riguarda il telefono ne parlerò con la produzione” e cerca di capire il perché lei chiama Nicolas un privilegiato:

La produzione ci chiedeva di portare un oggetto personale, che non doveva andare in contrasto con altre cose, nemmeno con lo sponsor. L’oggetto che ho chiesto io, non mi è stato dato. Sono molto credente e avrei voluto tenere con me un rosario, ma non mi è stato concesso. Ho chiesto anche degli occhiali per proteggere gli occhi (specifica di avere una patologia agli occhi, ndr), ma non mi sono stati dati. Lui, invece, aveva un rasoio elettrico per i capelli, quando noi non potevamo usare cose elettriche.

La conduttrice spiega attraverso gli autori che il rasoio è stato dato per ragioni mediche sottolineando che da parte della produzione dell’Isola dei Famosi non c’è nessun figlio e figliastro. Nicolas replica:

Io non sono avvezzo a questi dialoghi con questa arroganza perché non li faccio. Lei non fa altro che lamentarsi. Ce l’ha con me, mi chiama addirittura infame.

E porta la sua verità:

Io non parlavo al telefono perché sono una persona estremamente corretta e ho restituito i miei due telefonini, stavo solo leggendo un libro e facendo la simulazione di una radio che volevo fare qua. Se la produzione dovesse mai trovare un telefono dentro la mia valigia o nascosto nella mia stanza, io mi alzo e me ne vado. Sono disposto a pagare una penale, pari a quello che io ho preso qua. Se invece il telefono non ce l’ho, te ne vai tu. Sei disposta?

Lei accetta, dunque si andrà a capire cosa ci sarà all’interno della valigia di Nicolas Vaporidis e il caso avrà un seguito. Non siamo ai livelli del canna-gate di 4 anni fa, ma il telefono-gate prova a seguire il filone del classico giallo.