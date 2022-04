E’ ora del tutti contro tutti all’Isola dei Famosi, la convivenza forzata a 35 giorni dall’inizio dell’avventura mette a dura prova i nervi dei naufraghi. Le antipatie si accentuano e qualsiasi movimento diventa il pretesto di tensioni tra concorrenti. Fatte fuori le coppie e fatte fuori pure le squadre, ora ciascuno guarda il suo orticello ma sembra che la mentalità da squadra ancora non è del tutto sciolta. La resa dei conti si è resa necessaria per Edoardo Tavassi e il rapper Blind, così come per Ilona Staller contro Nicolas Vaporidis.

Il primo faccia a faccia tra Edoardo e Blind nasce da attriti venuti a galla già nelle puntate scorse, i due non se le mandano a dire e di mezzo ci va ancora una volta Jeremias Rodriguez (eliminato qualche puntata fa), che ha stretto un forte legame d’amicizia con Blind nell’Isola. Edoardo prende parola:

Io e mia sorella siamo diversi, il 90% delle cose che mi consiglia non le seguo. Quando stavi con Jeremias ti diceva le cose alle orecchie e ti ha detto che dovevi litigare per emergere, ha approfittato di una cosa sbagliata per attaccarmi e litigare. Tu in realtà chi sei? Quello che faceva l’amico all’inizio o quello che ha comunicato a litigare per farsi notare? Voglio semplicemente capire: chi è il vero Blind? E’ una strategia?

La replica del rapper non si fa attendere:

In questi giorni ti sei rivelato per quello che sei te, per questo sono riuscito a parlarti. Non ti far condizionare dalle cose che vedi o ascolti. E’ palese che tu segui tua sorella (all’inizio, adesso no, aggiunge) ma da quanto ti ho nominato ho visto un cambiamento in te. Hai carattere, l’ho visto, ma tu ti fai trascinare. Ti ho nominato per farti svegliare.

Edoardo: “Io e mia sorella ci vogliamo un bene all’anima, ma se avessi seguito i consigli di mia sorella avremmo litigato per cose ancora più futili”

Lo scontro tra Ilona e Nicolas parte col botto, l’attore ha accusato la Staller di non fare nulla nell’Isola eccetto fare il bagno. Ilona va all’attacco:

Sono inca**ata nera con te perchè spari cazzate, pentiti hai detto delle bugie, dici delle cose non vere. Mi hai offeso come donna e mi hai calunniato, mi hai offeso come artista in un reality. Pentiti!

Nicolas risponde solo con un secco: “Scusa. A risentire le parole che ho detto sono stato pesante. Mi dispiace molto, le ho detto in un contesto come se fossimo al bar. Io di te ho una grandissima stima, ti chiedo di perdonarmi“.