Si sa che all’Isola dei Famosi le tentazioni non sono mai troppe, durante la puntata del 25 aprile 2022 l’attenzione si è concentrata sul rapper Blind. Non solo per le liti con i naufraghi in spiaggia o il faccia a faccia con Edoardo Tavassi, ma anche per una richiesta fatta dallo stesso concorrente la settimana scorsa: poter parlare con la sua famiglia.

A questo punto entra in gioco il detto in cui “tutto ha un prezzo” o – per dirla alla Blasi – “L’isola dà e l’isola toglie“. La produzione ha diavolescamente posto una scelta a due strade per il naufrago: seguire il cuore e quindi poter parlare con la sua fidanzata Greta oppure mangiare un vassoio di spiedini insieme a tutto il gruppo ma non avere la possibilità di poter vedere il suo amore? La scelta chiaramente non è stata delle più semplici, ma è bastato il consiglio di Ilary Blasi: “Pensa un po’ a te stesso” a sbloccare il rapper che sceglie di vedere la sua Greta: “Mi manca più l’amore che lo spiedino”.

“Ciao amore mio, come stai? Non piangere” dice la ragazza vedendo il suo fidanzato in lacrime “Quanto sei bella aoh!” le risponde lui, quasi senza parole. Greta gli chiede se ha delle domande da farle, lui inizialmente scherza “Hai le cosce scoperte?“, poi passa alle questioni veramente importanti: “Come stanno in casa?” la ragazza lo tranquillizza affermando che in famiglia è tutto ok e lo difende dalle critiche che gli sono state riservate da parte di Licia Nunez che lo accusato di essere un “caz*aro“:

Non ascoltare nessuno perché ti conosciamo noi. Sappiamo come sei fatto, il pubblico da casa vede tutto. Continua così e non ti abbattere, stai facendo un bel percorso. Tira fuori la tua allegria, il percorso è ancora lungo. State tutti lì per lo stesso obiettivo, per vincere, ma tu prendila meglio, con il sorriso. Siamo fierissimi di te.

Una volta tornato dagli altri concorrenti, Blind mostra loro gli spiedini ma Ilary Blasi frena gli entusiasmi: “Vedete il vassoio di spiedini? Sono belli e sono buoni, ma non li potete mangiare”. La conduttrice quindi rivela che Blind, avendo scelto l’amore piuttosto che il cibo, il pasto resta solo l’immagine davanti ai loro occhi. I concorrenti hanno applaudito amaramente alla scelta del rapper.