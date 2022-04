La lontananza inizia a farsi sentire per Carmen di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni, concorrenti tra i protagonisti più divertenti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Madre e figlio infatti sono molto legati a Carmelina, l’altra figlia di Carmen. Alessandro, visibilmente commosso non appena viene nominata sua sorella ne ha parlato anche nei confessionali:

Litighiamo ogni giorno, è il classico rapporto tra fratello e sorella e appena non la sento per due o tre giorni mi viene da piangere a dirotto, le voglio così tanto bene che non sentirla dopo un mese mi fa male. Voglio che lei mi veda come una persona in grado di proteggerla. Sono l’uomo di casa perciò io penso a lei, mi vede come un secondo papà. Faccio come fa mamma con me, voglio sapere tutto di lei perché sono molto protettivo. Le mancherò?.

Nella scorsa puntata Alessandro ha avuto un crollo pensando proprio a sua sorella: “Mi sentivo un po’ in colpa perché è passato più di un mese e ancora non l’avevo salutata. Mi manca tutto di lei, anche le litigate”

Chiamati in zona nomination, Madre e figlio hanno una sorpresa che li aspetta, un videomessaggio da parte di Carmelina:

Ciao Ale, quando ti sei commosso l’altra puntata mi sono messa a piangere pure io. Mi manchi tantissimo, è stranissimo stare in casa senza di te, non averti più intorno e non chiamarti tutte le volte che mi va. Mi mancano persino le nostre litigate quando mi spieghi matematica. Sei sempre stato un pensiero per me, infatti quando ti ho chiesto dei consigli sai sempre darmi la risposta giusta e non so come fai – per questo sei speciale – riesci a capire sempre quando sono triste e felice. Non te lo dico mai perché sono vergognosa, ma ti voglio bene.

E su sua madre: “Ale, cerca di sopportarla. Ne approfitto per salutarla“.

Alessandro al rientro ha le lacrime agli occhi: “Mi hai fatto piangere un’altra volta” ma le sorprese non sono finite. C’è una scatola davanti ad Alessandro e Carmen, dentro c’è una fascia per i capelli dove c’è scritto “Vinci per me“. Il ragazzo: “Ce la metterò tutta“. Carmen di Pietro: “Sono orgoglioso di loro perché sono educati, ubbidienti e rispettosi verso il prossimo“.