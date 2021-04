Nono appuntamento con L’Isola dei Famosi questa sera, giovedì 15 aprile 2021, subito dopo Striscia la Notizia e dunque attorno alle 21:40 su Canale 5. Il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia, è condotto come sempre da Ilary Blasi. Con lei in studio a commentare ciò che succede fra le spiagge dell’Honduras gli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Puntata storica per un fatto singolare: sarà la prima volta che il programma andrà in onda in leggera differita. Questo per non accavallarsi con i ‘cugini’ spagnoli che stasera saranno in onda con Supervivientes su Telecinco (in diretta).

Tra i fatti in primo piano accaduti tra lunedì e la giornata di ieri una discussione animata da Fariba che, probabilmente per il nervosismo della nomination, ha provocato un polverone di polemiche tra i naufraghi. Tutto è iniziato da una porzione di riso, l’assist perfetto per la concorrente furente con Gilles Rocca.

A Playa Esperanza il destino delle tre ‘amazzoni’ Vera Gemma, Miryea Stabile ed Elisa Isoardi sta per essere nuovamente condizionato da un ritorno ufficiale in gioco.

Il televoto vede 3 naufraghi a rischio eliminazione e sono Fariba Tehrani, Roberto Ciufoli e Valentina Persia.

I concorrenti, ancora in gioco, sono: Awed, Angela Melillo, Brando Giorgi, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Andrea Cerioli, Isolde Kostner, Beatrice Marchetti.

Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile sono, attualmente su Playa Esperanza.

Il reality si può guardare, in doppio appuntamento, al lunedì e al giovedì, in prima serata, su Canale 5 ed in contemporanea su MediasetPlay. E’ possibile rivedere i video e l’intera puntata.

L’adventure game di Canale 5 si può seguire anche sui social. L’hashtag ufficiale è #isola. L’account Instagram, il sito ufficiale, la pagina Facebook ed il profilo Twitter sono sempre aggiornati.