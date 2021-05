Isola dei famosi 2021: Ubaldo Lanzo lascia il programma e torna in Italia

Nel corso dell’ultima puntata dell’ Isola dei famosi 2021 era fra i nominati. Stiamo parlando di Ubaldo Lanzo che era nel gruppo di concorrenti a rischio eliminazione in quanto fra i nominati, insieme a Myrea Stabile, Roberto Ciufoli ed Emanuela Tittocchia, della quattordicesima puntata del celebre reality show di Canale 5.

Stando a quanto apprendiamo lo stilista e cromatologo calabrese ha deciso di lasciare il programma e sta per tornare in Italia. L’effervescente concorrente di questa ultima edizione dell’Isola dei famosi si sfila dunque dal giudizio del “popolo sovrano” e lascia la trasmissione prodotta in collaborazione con Banijay Italia. Ora restano a rischio eliminazione gli altri tre nominati della scorsa puntata dell’Isola dei famosi, ovvero Myrea Stabile, Roberto Ciufoli ed Emanuela Tittocchia.

Scopriremo molto di più rispetto a questa decisione di Ubaldo Lanzo di lasciare la trasmissione condotta da Ilary Blasi e con l’amabile partecipazione di Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Massimiliano Rosolino nella puntata numero quindici dell’Isola dei famosi, in onda non stasera, ma domani sera, venerdì 7 maggio in prima serata su Canale 5, giacché lo “slot” del venerdì sera è stato lasciato libero dalla coppia comica Pio e Amedeo che venerdì scorso hanno abbassato la saracinesca del loro rutilante varietà realizzato con la collaborazione di Ferdinando Salzano.

Per entrare più nel dettaglio rispetto all’abbandono di Ubaldo Lanzo, stando alle informazioni in nostro possesso lo stilista avrebbe deciso di lasciare il programma per motivi di salute. Quella in corso è stata dunque un’edizione molto movimentata dell’Isola dei famosi per quel che riguarda la salute dei suoi concorrenti, ricordiamo fra tutti il caso che ha coinvolto l’ex calciatore Paul Gascoigne, ma anche quello che ha visto coinvolta la conduttrice radiotelevisiva Elisa Isoardi, che ha avuto dei problemi agli occhi e che per fortuna ora pare stia molto, molto, ma molto meglio .