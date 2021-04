Altro abbandono all’Isola dei Famosi. Dopo l’addio forzato di Elisa Isoardi colpita da un lapillo all’occhio che non le ha permesso la prosecuzione del gioco, questa edizione perde anche Paul Gascoigne. Un altro pezzo forte del cast di quest’anno è stato costretto a mettere la parola fine al proprio gioco.

L’infortunio alla spalla sinistra provocata durante una prova ricompensa aveva ritenuto necessario una fasciatura di sostegno a tutto il braccio nonché l’uso della brandina in spiaggia (a differenza del resto dei naufraghi che dormono per terra, sotto le capanne). Ora il problema si è fatto più serio ed è lo stesso Paul a dirlo in collegamento dall’albergo dove sta riposando nell’undicesima puntata del 22 aprile 2021:

Sento molto dolore, adesso si è rotto pure un legamento e il tendine della spalla. Ma per me è tutto a posto perché ho mangiato il gelato.

“Il tuo bollettino non è buono” comunica Ilary Blasi “e purtroppo le tue condizioni non consentono il continuo della tua avventura all’Isola dei Famosi“. Il pubblico in studio applaude il concorrente ‘spirito libero’ di questa stagione, talmente spirito libero da lasciare il segno persino nel posto in cui sta riposando. Le telecamere della reception dell’albergo hanno ripreso il naufrago mentre rovista in un frigo per rubare dei biscotti.

Paul ha comunque mostrato il sorriso davanti alla telecamera, non sembra particolarmente sofferente del dolore alla spalla. Sicuramente il dispiacere gli si legge in faccia, ma all’Isola ha saputo lasciare sicuramente qualche risata al resto dei naufraghi che ora se la dovranno vedere con 4 nuove energie svelate in anteprima da TvBlog pochi giorni fa. Per Paul Gascoigne il prossimo appuntamento è il ritorno in Italia. Lo vedremo anche presente nello studio al termine della quarantena?