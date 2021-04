Puntata numero 11 dell’Isola dei Famosi 2021, tornato al suo appuntamento bi-settimanale, ma in leggera differita per lasciare gli spazi delle dirette a Supervivientes, in onda su Telecinco (Spagna). Il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia condotto da Ilary Blasi, con la partecipazione in studio degli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, riserverà nuovi colpi di scena ai naufraghi che da poco più di un mese stanno affrontando l’avventura in quel dell’Honduras.

Come anticipato da TvBlog, stasera entreranno in gioco quattro nuovi naufraghi che prenderanno parte alle dinamiche nel bel mezzo del loro sviluppo. Sono l’ex meteorina Manuela Ferrara, la showgirl Rosaria Cannavò, l’influencer Matteo Diamante e l’opinionista nonché ex concorrente de La Talpa Emanuela Tittocchia.

Nuove prove attendono i concorrenti per continuare a rimanere in gioco. A coordinare il tutto in collegamento dall’Honduras ci sarà come sempre l’inviato Massimiliano Rosolino. Uno dei naufraghi affronterà la “prova dell’eroe“: dovrà andare oltre tutti i suoi limiti e battere il record stagionale della prova del fuoco per vincere una ricompensa da condividere con il resto dei naufraghi.

Tre concorrenti al televoto: Fariba Tehrani, Miryea Stabile e Vera Gemma. Chi di loro verrà salvata dal pubblico?

L’ISOLA DEI FAMOSI 15: CONCORRENTI

I concorrenti, ancora in gioco, sono: Awed, Angela Melillo, Brando Giorgi, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Andrea Cerioli, Isolde Kostner, Beatrice Marchetti.

Beatrice, attualmente è sulla nuova Playa Imboscada.

ISOLA DEI FAMOSI: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

L’ISOLA DEI FAMOSI: I SOCIAL

