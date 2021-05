Elisa Isoardi, a ormai venti giorni dalla sua uscita di scena da L’Isola dei Famosi, ripercorre, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la sua esperienza da isolana e parla del suo futuro professionale, dopo questo approdo, almeno momentaneo, a Mediaset.

Nel ripercorrere la partecipazione al reality, la conduttrice rivela che l’idea di coinvolgerla nel cast sarebbe nata dopo la partecipazione a Verissimo:

L’idea di chiedermi di partecipare a L’Isola dei Famosi è nata dopo una bellissima intervista che mi ha fatto Silvia Toffanin a Verissimo.

TvBlog, che anticipò per primo il nome della Isoardi come possibile concorrente del programma condotto in questa edizione da Ilary Blasi, rivelò questa possibilità il 25 gennaio, esattamente due giorni dopo l’ospitata nel salotto della Toffanin, ospitata che era stata già anticipata da un’incursione all’interno di Striscia la Notizia, avvenuta nel giorno in cui era stata registrata la puntata di Verissimo.

Tornando invece a L’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi, tornata in Italia, si sente di fare almeno i nomi di quelli che lei definì sulle spiagge dell’Honduras “muli”, in contrapposizione con i “fiati”, coloro che passano le giornate a parlare piuttosto che a lavorare per il gruppo. Angela Melillo e Roberto Ciufoli, ad esempio, per la conduttrice appartengono senza dubbio alla fazione dei “muli“:

Si vede dalle mani se uno lavora. Le mie sono ancora rovinate, piene di graffi.

Se la Isoardi all’Isola ha patito la fame meno di quanto potesse immaginare, nonostante i dieci chili persi, a costringerla al ritiro è stato un lapillo incandescente che le è finito nell’occhio:

In passato ho fatto un’operazione per correggere la miopia e temevo problemi seri. […] Rientrare in Italia è stato doveroso.

Terminata l’esperienza de L’Isola dei Famosi, potrebbe continuare il suo cammino lavorativo sulle reti Mediaset, come molte indiscrezioni danno per certo? “Lo vedrei con molto piacere“ risponde la conduttrice, che poi aggiunge: