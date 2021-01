È giovedì sera, ma il weekend per un’uscita fuori porta per Elisa Isoardi è già incominciato. Questa mattina, come le stories Instagram della conduttrice testimoniano, ha preso da Roma un treno per un viaggio che, a differenza di quanto si potrebbe dedurre da quanto postato dalla Isoardi, non aveva come destinazione finale Milano (dove probabilmente sarà arrivata con il treno), bensì gli studi Mediaset di Cologno Monzese.

La conduttrice, reduce dall’ultime edizione di Ballando con le Stelle, che le ha permesso di avere comunque una vetrina televisiva negli scorsi mesi, nonostante la chiusura de La Prova del Cuoco, della quale era al timone da due anni, si è recata infatti nel centro di produzione del Biscione per registrare due ospitate, che forse nascondono un messaggio di sottotesto da fare arrivare alla Rai: “Mediaset mi accoglie a braccia aperte!“.

Questa sera infatti Elisa Isoardi ha aperto insieme a Ezio Greggio la puntata di Striscia la Notizia, mentre la gag prevedeva che il compagno di Greggio, Enzo Iacchetti, fosse fermo in strada con la macchina in panne. Il tutto si è poi concluso, dopo che la stessa Isoardi ha avuto modo di lanciare alcuni servizi del telegiornale satirico di Antonio Ricci, con un abbraccio fra lei e Enzo Iacchetti, finalmente arrivato in studio e smanioso di stringere la bella Isoardi.

Fra l’altro proprio una settimana fa la Isoardi aveva ringraziato su Instagram Striscia la Notizia per un video che aveva mandato in onda, in cui si mostrava una sua caduta durante le prove fatte con Stefano Oradei per registrare un video con una coreografia sulle note della celebre canzone di Dirty Dancing, Time of My Life.

La Isoardi, che recentemente aveva anche ringraziato Coletta per l’opportunità che le aveva dato con lo stop de La Prova del Cuoco (con forti consonanze con il ringraziamento fatto da Antonella Clerici alla sua ex direttrice Teresa De Santis), sarà poi ospite sabato pomeriggio di Silvia Toffanin, in quello che viene definito dalla pagina Instagram di Verissimo un racconto a tutto di “una donna energica e tenace”.

Insomma la Isoardi – che alla presentazione dei Palinsesti Rai di questa estate aveva ricevuto la promessa del direttore di Rai 1 di ricevere uno spazio settimanale per una trasmissione, una volta terminata l’impegnativa esperienza di Ballando, spazio che però ancora non si è concretizzato – sembra mandare un chiaro messaggio alla Rai: c’è qualcuno che mi desidera. E forse non siete voi.