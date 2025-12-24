Irama ha compiuto 30 anni, esordi, successi, fidanzata, significato del nome, tutto sull’ex volto di Amici

Irama è tra i cantanti più amati del panorama musicale odierno, diventato famoso grazie alla partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi. Originario di Carrara e nato nel 1995, il suo vero nome è Filippo Maria Fanti e all’età di 8 anni si è trasferito a Monza insieme alla famiglia. Ha conseguito il diploma al Liceo Classico e si è poi dedicato alla carriera da musicista, iniziando a scrivere le prime canzoni. Nel 2015 è finito tra gli otto vincitori di Sanremo Giovani e, l’anno successivo, è stato in gara sul palco dell’Ariston nella categoria Nuove Proposte, esibendosi con la canzone Cosa resterà.

La carriera e il successo

Nel 2016, l’etichetta discografica Warner Music Italia ha pubblicato il suo album d’esordio Irama. Nel 2018 il cantante si è presentato ai provini del talent Amici e, dopo aver superato le selezioni, è entrato ufficialmente nel cast del programma accedendo anche alla fase serale e aggiudicandosi la vittoria. Diverse sue canzoni si sono così rivelate un vero successo: tra queste ci sono stati i brani Un giorno in più e Che vuoi che sia. Nel 2018 ha invece pubblicato il suo secondo album e l’anno successivo è tornato al Festival di Sanremo gareggiando con il brano La ragazza con il cuore di latta.

Nel 2020 ha partecipato ad Amici Speciali, in un’edizione eccezionale del talent dedicata agli artisti famosi che si sfidano secondo il format. Poi ha preso parte al reality Celebrity Hunted: Caccia all’uomo e ha anche rilasciato il suo terzo album in studio, Il giorno in cui ho smesso di pensare. Nel 2023 ha collaborato con Rkomi al disco No stress e, l’anno seguente, ha nuovamente partecipazione al Festival di Sanremo con il brano inedito Tu no.

La vita privata

Irama ha avuto, nel 2019, una storia d’amore con la ballerina Ana Yanirsa. I due si sono però lasciati 5 mesi dopo, quando i giornali hanno pubblicato delle foto che ritraggono il cantante in compagnia dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia De Lellis, con cui avrebbe avuto un breve flirt. Successivamente, ha iniziato a frequentare la modella Victoria Stella Doritou, con cui è rimasta fino al 2022. Nel 2023 ha invece avuto un breve legame con la modella Khady Gueye. Le voci hanno anche parlato di un suo presunto legame con Elena Rose, cantautrice e compositrice venezuelana classe 1995. Lei è cresciuta tra Puerto Rico e Miami, e ha iniziato la sua carriera musicale come autrice di artisti di fama internazionale tra cui Selena Gomez, Becky G e Daddy Yankee.