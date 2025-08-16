Ipotesi nuove trame Un Posto al Sole: chi si lascia

Un Posto al Sole, che cosa potrà accadere prossimamente. Le varie ipotesi anche sugli addii.

Non conosce tregua l’amore, decisamente profondo e sincero, che il pubblico italiano prova nei diretti confronti di Un Posto al Sole. La soap opera girata nella meravigliosa città di Napoli, che va in onda esattamente all’ora di cena su Rai 3 da vent’anni, appassiona sempre tanto. E, chiaramente, ad aggiungersi al classico e super affiatato zoccolo duro dei cosiddetti telespettatori della prima ora, ce ne sono altri che man mano hanno deciso di riguardarsi anche le stagioni passate.

Nel corso del tempo, visto la grandissima longevità del prodotto, si sono intervallati moltissimi personaggi che hanno lasciato un segno indelebile nei cuori di chi li amati. Tuttavia, diventando sostanzialmente di famiglia, quando poi escono di scena lasciano un gran vuoto nelle menti di chi si è seriamente appassionato alle loro vicissitudini, non solo prettamente sentimentali.

Ergo quando si parla di addii e dunque di papabili abbandoni alla soap, non solo perché il personaggio ha in qualche maniera esaurito la sua storia ma anche perché l’attore che lo ha impersonato ha altri impegni professionali, i fan vogliono immediatamente saperne di più, confrontandosi tra di loro sui Social.

Un Posto al Sole, le nuove possibili trame

Adesso si parla di nuove possibili trame, dunque di ciò che potremo vedere negli episodi che andranno in onda a Settembre. Tuttavia ora è doveroso fare un piccolo passo indietro. Come i grandi appassionati di Un Posto al Sole di certo ricorderanno è trascorso esattamente un anno da quando è stato trasmesso lo spin off squisitamente estivo della soap nel quale è nata una storia d’amore tra Rosa e Pino.

Per loro non è stato il classico flirt nato sotto il sole e poi, con l’arrivo dell’autunno e, soprattutto dell’inverno, scomparso sotto la coltre del gelo, bensì qualcosa di molto più intenso e importante. Peccato che questo legame che ha fatto volare alta la fantasia dei più romantici rischi concretamente di spezzarsi in maniera definitiva. La causa sarà un bacio, particolarmente intenso e appassionato, che Rosa si scambierà con Damiano.

In ogni caso se per la donna questa effusione significherà qualcosa, lo stesso non si può dire per lui che, pur non rinnegandola, ha visto il gesto come una reazione istintiva alla partenza di Viola. Insomma, la confusione regnerà sovrana nel cuore e nella mente di Rosa che poi deciderà di non partire con Pino. I due ci riproveranno ma non si esclude nemmeno una possibile riconciliazione tra di lei e Damiano visto che la sua Viola potrebbe anche tornare con Eugenio. E a quel punto per Pino potrebbe non esserci più nulla da fare.