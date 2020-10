Le indagini diventano senza sosta, per Valerio (Alessandro Gassmann), il protagonista di Io ti cercherò, la miniserie di cui Raiuno questa sera, 12 ottobre 2020, alle 21:25, manda in onda la seconda puntata. Dietro all’apparente suicidio di Ettore (Luigi Fedele) sembra nascondersi una verità che Valerio e Sara (Maya Sansa) vogliono trovare a tutti i costi.

Le anticipazioni della seconda puntata di Io ti cercherò

"Perché l'hanno ammazzato?""Non lo so ma lo scoprirò…"#IoTiCercherò la 2^ puntata QUESTA SERA #12ottobre alle 21.25 su #Rai1 Pubblicato da Rai1 su Lunedì 12 ottobre 2020

Nel primo episodio di Io ti cercherò in questa sera, “Il cercatore”, il pc di Ettore viene fatto analizzare dalla Polizia Postale. Intanto, Sara rintraccia i due punkabbestia che avrebbero visto cosa è successo ad Ettore. E’ Valerio ad individuarli e raggiungerli in un centro di recupero. Qui la ragazza dice al protagonista di aver visto Ettore gettato in acqua da due uomini. Proprio sulla riva del Tevere Valerio trova l’altra scarpa appartenente al figlio.

Nel secondo episodio, “Acqua”, si indaga sulle tracce rinvenute proprio sulla scarpa. Secondo Alessandro (Federico Tocci), ex collega di Valerio che lavora alla Scientifica, il figlio potrebbe essersi trovato in una delle cave di travertino di Tivoli.

Mentre Gianni (Andrea Sartoretti) si raccomanda con il fratello di fare attenzione, Valerio chiede all’agente in pensione dell’unità cinofila Arturo di aiutarlo. Insieme al segugio Gandalf i due si mettono sulle tracce di nuove prove intorno al fiume. E’ qui che trovano una maglietta appartenente alla vittima.

Come vedere Io ti cercherò in streaming

E’ possibile vedere Io ti cercherò in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.