Io sono Rosa Ricci, le anticipazioni e i dettagli

La storia di Mare Fuori arriva sul grande schermo, anche se stavolta ponendo l’attenzione sulla protagonista Rosa Ricci e sul suo passato. Io sono Rosa Ricci sbarca al cinema il prossimo 30 ottobre: il primo poster ufficiale è stato diffuso e proprio lì si vede l’attrice in una veste inedita. Il film farà scoprire al pubblico quello che è successo alla figlia dei Ricci prima di tutti gli eventi che sono stati raccontati nella serie Rai. Si tratta di un viaggio nel passato che evidenzia le ragioni delle sue scelte, la durezza della sua vita e la strada che l’ha condotta fino al carcere.

La trama e il cast

Il film racconta appunto le vicende di Rosa Ricci prima della condanna e del suo ingresso nell’IPM, e pone l’accento sul lato più fragile e feroce del suo misterioso personaggio. La giovane Rosa ha infatti vissuto un percorso di formazione molto complesso, e ha quindi affrontato – nonostante la sua precoce età – temi come la rabbia, la lealtà tossica e la voglia di riscatto. Tutti elementi che l’hanno fatta diventare una delle figure più amate e discusse della serie. Al centro della scena c’è appunto Maria Esposito, l’attrice di Rosa che ha descritto il film come una delle esperienze più impegnative della sua carriera.

“È stato un viaggio che mi ha messa alla prova come attrice e come donna”, ha dichiarato lei quando sono terminate le riprese, che sono state dure sia dal punto di vista fisico che emotivo. Ha infatti dovuto affrontare un caldo insopportabile, un freddo intenso e anche delle location estreme. La regia è firmata da Lyda Patitucci, la sceneggiatura è curata da Maurizio Careddu e Luca Infascelli. Oltre a Maria Esposito, nel cast ci sono anche Andrea Arcangeli e Raiz. Il film è prodotto da Picomedia con Rai Cinema, una collaborazione che ha già portato al successo le precedenti stagioni di Mare Fuori.

La data d’uscita del film Io sono Rosa Ricci

Le riprese si sono concluse lo scorso mese. Ambientato a Napoli e in Sicilia, dopo la post-produzione, il film debutta nelle sale italiane a partire dal 30 ottobre, al fine di conquistare lo stesso pubblico che ha seguito la serie tv. In modo parallelo, continua anche la saga di Mare Fuori: la quinta stagione è andata in onda su Rai 2 a partire 26 marzo 2025 ed è ora disponibile su Rai Play. Le riprese della sesta stagione sono invece iniziate lo scorso 30 giugno e l’uscita è stata fissata per febbraio 2026.