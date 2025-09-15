Io sono Farah e Tradimento. Cosa sta succedendo al palinsesto autunnale Mediaset

I palinsesti Mediaset dell’ultime stagioni tv sono stati caratterizzati dalla presenza di diverse soap turche e spagnole, serie che in più occasioni hanno ottenuto ascolti rilevanti portando nelle casse del Biscione numerosi introiti pubblicitari. Una scelta quella della dirigenza di Mediaset finalizzata a fidelizzare il pubblico, che non ha mancato di mostrare il suo gradimento. Spesso le dizi hanno trainato gli ascolti di alcuni format e si sono rivelate vincenti per la rete, che ha scelto di mandarle in onda anche in prima serata.

Diverse le serie che hanno ottenuto ascolti rilevanti: da Tradimento a Innocence, ma anche La notte nel cuore e Io sono Farah. Tutte serie la cui trama è ricca di colpi di scena. Nei giorni scorsi Mediaset ha però deciso di apportare nuovi cambiamenti al palinsesto, questo per riassettare la programmazione ordinaria. Con il ritorno in onda di Uomini e Donne e il dayitme di Amici, alcune soap avranno una collocazione diversa. E se La Forza di una donna continuerà andare in onda ed è stata programmata anche il sabato pomeriggio, Io sono Farah e Tradimento subiranno uno stop.

Io sono Farah ha conquistato il pubblico durante l’estate e sin da subito ha ottenuto uno share al di sopra del 25%, anche per questo i fans della serie si aspettavano un ritorno in onda dopo la pausa estiva. Ritorno che a quanto pare non ci sarà. Per ora la dirigenza di rete ha deciso di sospendere la serie che a quanto pare non sarà visibile neanche su Mediaset Infinity, cosa prevista invece per Innocence. Io sono Farah resta in stand by fino ad una nuova decisione, anche se con molta probabilità potrebbe essere visibile da Gennaio 2026.

Tradimento verso il finale di stagione

Tradimento invece si avvia verso il finale di stagione. L’amata serie, che a inizio Giugno è stata sospesa, è prossima alla conclusione. Le ultime puntate si annunciano ricche di sorprese e colpi di scena e non deluderanno il pubblico, che ha atteso diverse settimane per conoscere il futuro dei protagonisti della serie.

Da ricordare che Tradimento, soprattutto durante le puntate extra del sabato pomeriggio, ha ottenuto ascolti che sono andati oltre i 2,3 milioni di spettatori arrivando anche al 23% di share. Risultati decisamente positivi che hanno dato del filo da torcere alla concorrenza. Il che conferma l’interesse del pubblico nei confronti delle dizi turche.

La forza di una donna, puntata extra il sabato pomeriggio

Premiata dal palinsesto Mediaset La Forza di una donna che andrà in onda con puntate extra il sabato pomeriggio. La dirigenza è certa che la programmazione della dizi turca avrà un effetto positivo anche su Verissimo che è prossimo a tornare in onda nel doppio appuntamento settimanale.

Anche quest’anno Silvia Toffanin si appresta ad una stagione d’interviste interessante, diversi gli ospiti che hanno detto si al salotto dell’iconica conduttrice. Le anticipazioni hanno già annunciato la presenza di Raoul Bova, che romperà il silenzio in merito ai diversi gossip sulla fine del suo matrimonio.