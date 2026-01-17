Io sono Farah, lo spoiler: divorzio annullato, Tahir compie un passo falso

L’arrivo in Turchia di Benham, l’uomo da cui Farah è sfuggita per dare un futuro a se stessa e al figlio Kerim, ha tolto a Tahir le persone più importanti della sua vita. L’incontro con Farah ha stravolto la vita di Tahir che da spietato sicario ha scoperto di avere un grande cuore, disposto a tutto per le persone che ama. La vita che Farah, Tahir e Kerim stavano progettando in Francia, però, è sempre più lontana come svelano gli spoiler della seconda stagione di Io sono Farah.

Nelle puntate in onda fino al 24 gennaio 2026, Tahir vivrà un vero incubo quando scoprirà la scelta che ha fatto Farah. Una scelta a cui non crederà opponendosi totalmente al divorzio ma un passo falso rischierà di dividerlo definitivamente dalla donna che ama più di se stesso. Quella che sembrerà una scelta spontanea, però, sarà in realtà una scelta obbligata per Farah che farà di tutto pur di proteggere Tahir dalle violenze di Benham.

Spoiler Io sono Farah: Tahir di nuovo in carcere

Benham, dopo aver costretto Farah a vivere con lui e Kerim, scopre di essere il padre del bambino dopo averlo sottoposto ad un test di paternità. Tahir, però, non si arrende e, come svelano gli spoiler di Io sono Farah, riesce a trovare il luogo in cui si trova Farah ma viene incastrato e accusato per il tentato omicidio di Mehmet, finito in coma dopo un colpo alla testa partito dalla pistola di Orhan. Tahir che aveva soccorso Memhet portandolo in ospedale e donandogli il sangue, finisce così nuovamente in carcere.

Costretta da Benham, Farah chiede il divorzio a Tahir che, però, in tribunale, rifiuta di concederglielo promettendole che farà di tutto per liberarla. Tahir riesce così a portare via Farah che, però, gli confessa di aver scelto liberamente di vivere con Benham dopo che quest’ultimo ha salvato Kerim donandogli il midollo osseo.

Poco dopo il confronto struggente tra i due, arriva la polizia chiamata dalla stessa Farah. Tahir capisce di averla persa per sempre e che il legame che considerava indissolubile, si è inesorabilmente spezzato. Nel frattempo, Mehmet esce dal coma e scagiona definitivamente Tahir. Quest’ultimo, seppur sollevato per aver ritrovato la propria libertà, non riesce a trovare le giuste motivazioni per ricominciare a combattere.

Non solo, infatti, ha perso Farah ma Memhet non lo aiuta non ricordando chi gli ha sparato. Farah, invece, continuerà a subire le vessazioni di Benham e della sua famiglia che continuano a tenerla lontana anche da Kerim.