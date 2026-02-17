Io sono Farah, lo spoiler: che fine ha fatto Tahir, la scoperta

La settimana appena iniziata pare che regalerà una serie di colpi di scena per le nuove puntate di Io sono Farah. L’amata soap opera turca promette di sorprendere ancora il pubblico con le sue trame.

Negli appuntamenti che andranno in onda fino al 20 febbraio non mancheranno le forti emozioni. Che fine ha fatto Tahir? Dove si trova? Nei prossimi appuntamenti pare che finalmente si scoprirà cosa gli è accaduto.

Io sono Farah, cosa succederà nelle prossime puntate

È ormai chiaro che Tahir si trova prigioniero in un carcere in Iran, secondo le anticipazioni di Io sono Farah, finalmente riuscirà a liberarsi, salvando anche un bambino che era tenuto in ostaggio, proprio come lui. L’uomo farà subito ritorno a Istanbul, intenzionato a riprendersi tutto ciò che ha perso. Intanto ci sarà Farah che vuole ritrovarlo, ignorando che fine avesse fatto, minaccerà Rashan per farsi dire dove si trova.

Il 20 febbraio ci sarà anche l’appuntamento serale con Io sono Farah e, secondo quanto rivelano le anticipazioni, pare che non mancheranno le forti emozioni. Vedremo che Mehmet sarà sospeso dal suo incarico di poliziotto e proverà a cercare Orhan, certo che possa dirgli chi è l’infiltrato che si nasconde tra i colleghi. Incontrerà Perihan e Vera e, nella casa di Orhan troverà tracce di sangue oltre che il suo cellulare. Gonul cederà le sue azioni a Farah, cosa che farà infuriare Behnam. Tahir, intanto, tornerà dall’Iran e arriverà subito in azienda dove riuscirà a contrabbandare l’oro, servendosi dei contatti di Ali Galip.

Ma i colpi di scena in Io sono Farah non sono ancora finiti, Behnam farà di tutto per manipolare Mehmet, spingendolo a uccidere Tahir. Farah, grazie proprio a Tahir, scoprirà che la madre è ancora viva ed è stata lei che ha salvato Kerim, donandogli il midollo. Questa notizia, com’era prevedibile, lascerà senza parole la protagonista, che proverà a far uscire la donna allo scoperto. Merjan sarà certa di sposare Tahir, come ha chiesto Mahmud, ma sarà Farah a farle capire che le cose potrebbero andare in un altro modo. Nelle prossime puntate della dizi turca la tensione sarà sempre più alta.

Nelle prossime puntate di Io sono Farah bisognerà capire se la protagonista riuscirà a incontrare la madre, Behnam continuerà a fare di tutto per mettere Mehmet e Tahir l’uno contro l’altro, sperando che così il primo possa liberarsi definitivamente dell’uomo. Riuscirà nel suo intento? Al momento non è dato saperlo, quel che è certo è che anche questa settimana si concluderà con una serie di colpi di scena e risvolti inaspettati. Non ci resta che aspettare la messa in onda dei nuovi appuntamenti per sapere cosa accadrà.