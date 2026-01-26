Io Sono Farah, la soap cambia ancora orario: il nuovo piano di Mediaset

La soap Io sono Farah subisce un altro cambio programmazione. Ecco cosa ha deciso di fare Mediaset per i prossimi giorni.

La soap Io sono Farah subisce un nuovo cambio di programmazione nel palinsesto Mediaset di martedì 27 gennaio 2026, in occasione del Giorno della Memoria dedicato alle vittime dell’Olocausto. Pier Silvio Berlusconi ha infatti deciso di modificare la messa in onda, in modo da lasciare spazio che un film che possa rendere omaggio a quanto accaduto in passato. La serie con Demet Ozdemir sarà quindi sospeso dal prime time.

Cambia la programmazione di Io sono Farah

La puntata di Io sono Farah, prevista per martedì 27 gennaio alle ore 21.55 su Canale 5, è stata sospesa. Solamente per questo giorno, la serie non andrà in onda nel prime time e sarà sostituita da un film in prima visione assoluta. Si tratta della pellicola L’ultima volta che siamo stati bambini che vede come protagonista Claudio Bisio e che è dedicato al Giorno della Memoria. Mediaset ha quindi fatto questa scelta al fine di dedicare la fascia del prime time a un prodotto volto a ricordare uno dei più grandi drammi della storia dell’umanità.

Ambientato nella Roma del 1943, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, il film racconta la storia di quattro bambini molto diversi che stringono un patto di amicizia indissolubile: Italo, Cosimo, Vanda e Riccardo. La loro spensieratezza si interrompe il 16 ottobre, quando Riccardo – ebreo – viene prelevato dai nazisti durante il rastrellamento del ghetto e caricato su un treno diretto ad Auschwitz. Gli altre bambini decidono di fuggire di nascosto per andare a liberarlo e ha inizio per loro un viaggio attraverso un’Italia ferita dai bombardamenti e occupata dai soldati.

Quando torna la soap turca

Martedì 27 gennaio, l’episodio di Io sono Farah andrà quindi in onda solo nel daytime pomeridiano di Canale 5, con un breve appuntamento di soli 15 minuti che viene trasmesso dopo la serie Beautiful e prima di Forbidden Fruit. Per questa nuova settimana, le puntate andranno eccezionalmente in onda solo nel primo pomeriggio e non nella fascia serale. La puntata non trasmessa martedì non sarà quindi recuperata. I nuovi appuntamenti serali riprenderanno regolarmente a partire dal 3 febbraio, sempre al termine del game show La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.