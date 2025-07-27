Io sono Farah la nuova soap turca di Canale 5: quando inizia, cast, trama

Io sono Farah è la nuova serie turca di Mediaset. ecco quando debutta, il cast d’eccellenza, e la trama. Tutto sulla dizi destinata al successo.

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset della prossima stagione tv Pier Silvio Berlusconi ha rivelato la sua soddisfazione per i traguardi raggiunti e ha ringraziato tutti i suoi collaboratori. L’AD ha preso atto anche delle sconfitte, criticando format come La Talpa e The Couple e ha poi sottolineato che da settembre le soap avranno meno spazio nel palinsesto. Una notizia che non è stata accolta con entusiasmo dai tanti fans del genere, che attendono di vedere il finale di stagione di diverse serie.

Per il momento i vertici di rete puntano ancora sulle dizi e a fine Luglio debutterà una nuova soap: Io sono Farah. La dizi si annuncia un successo ed ha già allertato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei telespettatori. Il trailer è già stato condiviso sulle reti Mediaset e ha suscitato l’interesse del pubblico che non vede l’ora di appassionarsi alla nuova soap. Adattamento turco della serie televisiva argentina del 2017 La chica que limpia. Io sono Farah ha avuto un successo inaspettato in Turchia e sicuramente ripeterà lo stesso risultato in termini di ascolti anche in Italia.

La serie racconta la storia di Farah Erşadi, una 28enne iraniana che scappa dalla sua terra e si reca prima in Francia e poi a Istanbul. Qui è costretta ad accettare un lavoro in nero e mal pagato per far fronte alle spese mediche del figlio che è affetto da una grave e rara malattia. Casualmente assiste ad un omicidio, evento che le stravolge la vita visto che da quel momento gangster Tahir Lekesiz, ordina ai suoi uomini di eliminarla. Tuttavia succede qualcosa che le farà prendere una decisione inattesa e che contribuirà a rendere la soap ancora più emozionante.

Io sono Farah cast: Demet Özdemir è la protagonista

Demet Özdemir è la protagonista di Io sono Farah, l’attrice turca ormai nota a livello internazionale, ha reso un’interpretazione eccellente e il pubblico l’ha premiata ancora una volta. Ha ricevuto anche il consenso della critica anche perché il suo ruolo in questa soap è decisamente diverso da quelli che ha interpretato fino ad oggi.

In molti ricordano Demet nelle vesti di Sanem in Daydreamer, serie in cui ha lavorato accanto a Can Yaman. Per un periodo si è anche ipotizzata una relazione fra i due, storia che entrambi si sono affrettati a smentire. Nel cast di Io sono Farah anche Engin Akyürek che veste i panni di Tahir Lekesiz, Feyyaz Duman (vista ne La forza di una donna), Senan Kara (My Home My Destiny) e Lale Başar (Mr. Wong – Lezioni d’amore).

Io sono Farah, la data del debutto

Il debutto di Io sono Farah è previsto per Lunedì 28 Luglio e andrà in onda tutti i giorni su Canale 5 alle ore 15:45. Sarà inoltre visibile streaming live e on demand su Mediaset Infinity. Sulla piattaforma del Biscione saranno inoltre disponibili le repliche. I nuovi episodi saranno pubblicati giorno per giorno.

La neo serie turca conquisterà il pubblico e ancora una volta confermerà che la scelta dei vertici di rete è vincente. Io sono Farah è composta da 27 puntate suddivise in due stagioni: per ora non è chiara la programmazione predisposta dai Mediaset.