Nuovo cambio di palinsesto per Mediaset: la programmazione di Io sono Farah viene stravolta. Ecco quando andrà in onda e a che ora: la reazione del pubblico.

Io sono Farah, cambio palinsesto: quando andrà in onda e a che ora

La programmazione estiva di Mediaset subisce un nuovo stravolgimento. La rete del Biscione annuncia un nuovo cambio di palinsesto e questo disorienta il pubblico. A fare le spese di questa rivoluzione inattesa Io sono Farah, la nuova dizi turca con protagonista Demet Özdemir, che ha debuttato la scorsa settimana. La soap è stata accolta dal pubblico con entusiasmo, tanto che le prime puntate hanno superato il 22% di share: un dato rilevante se si tiene conto del periodo estivo e del fatto che i telespettatori durante le vacanze sono sempre meno.

Io sono Farah cambia collocazione e anche orario, e questo avrà un effetto sul palinsesto estivo di Canale 5. La scelta dei vertici di rete non è finalizzata solo a dare maggiore visibilità alla dizi turca, ma appare soprattutto strategica. Tuttavia mandarla in onda in una momento diverso da quello programmato avrà anche degli effetti collaterali sul pubblico abituato a seguire le soap turche nel primo pomeriggio o nei prime time delle varie serate a loro dedicate. E visto che La Notte nel cuore va in vacanza, e non sarà visibile fino a settembre, Mediaset ha deciso di porre dei cambiamenti anche alla messa in onda di Io sono Farah.

La serie sarà trasmessa alle 16.05 su Canale 5 tutti i giorni, ma sarà programmato un episodio alla volta. La soap turca è composta da 58 puntate e per non sprecarle, Mediaset ha scelto di non doppiarle. In tal modo Io sono Farah andrà in onda fino ad autunno inoltrato, il pubblico si affezionerà ai vari personaggi e alla bellissima trama, e questo permetterà da fare da traino al debutto della nuova versione di Pomeriggio 5. Insomma per la dirigenza del Biscione il cambio di palinsesto della dizi turca è una vera e propria strategia.

Io sono Farah, trama e cast: nuovo successo delle dizi turche

Trama avvincente, drammatica e ricca di colpi di scena Io sono Farah è tra le soap turche di ultima generazione meglio riuscite. Demet Özdemir interpreta Farah Erşadi, una giovane donna iraniana che vive come clandestina a Istanbul. E’ scappata dal suo paese per trovare una cura per il figlio malato, e per sostenersi accetta i lavori più umili. La sua vita subisce una svolta quando assiste ad un omicidio mafioso, un evento che rivoluzionerà anche le sue scelte future.

Conoscerà Tahir, l’uomo di fiducia del boss che vuole eliminarla. Tra loro si creerà un rapporto speciale, e l’uomo le mostrerà anche aspetti si se inaspettati. Con il tempo il rapporto si consoliderà e si trasformerà in qualcosa di più importante. Nella soap non manca infatti la passione, l’amore che fanno da sfondo a diversi colpi di scena. A fianco di Demet recita un’altra star turca molto amata: Engin Akyürek. I due sul set sono una coppia bellissima, che sul set mostra diverse affinità.

Dove vedere Io Sono Farah: tutta la programmazione

Io sono Farah è visibile tutti i giorni su Canale 5, ma è anche disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity dove è possibile vedere le repliche delle puntate andate in onda. E’ inoltre visibile on demand. La dizi turca ha ottenuto il consenso del pubblico che si augura che Mediaset non cambi nuovamente la programmazione.

Non è infatti escluso che per diverse ragioni la rete del Biscione apporti nuovi cambiamenti, stravolgendo il palinsesto e sospenda definitivamente la messa in onda di Io sono Farah, magari lasciandola disponibile solo sulle altre piattaforme.