Io sono Farah arriva gratis su Mediaset Infinity: il cofanetto completo della dizi turca con Demet Özdemir

Il cofanetto completo della dizi thriller con Demet Özdemir è disponibile gratis e in esclusiva sulla piattaforma

Buone notizie per gli appassionati delle serie turche: il cofanetto completo di Io sono Farah è ora disponibile gratuitamente e in esclusiva su Mediaset Infinity. Una delle dizi più amate degli ultimi anni, capace di conquistare un pubblico vastissimo sia in Turchia che a livello internazionale, finalmente accessibile per intero sulla piattaforma.

Protagonista della serie è Demet Özdemir, volto già noto ai fan del genere per i suoi ruoli in Daydreamer e My Home My Destiny. In Io sono Farah interpreta una giovane donna costretta a fuggire dall’Iran che, arrivata a Istanbul come clandestina, si ritrova a crescere un figlio affetto da una malattia rara in condizioni disperate. Per sopravvivere accetta lavori ai margini della legalità, finendo coinvolta in una pericolosa rete criminale dopo aver assistito a un omicidio. La sua storia diventa una lotta continua tra minacce, segreti e relazioni complesse, con al centro il rapporto con suo figlio come unico punto fermo.

Un thriller intenso, con il ritmo serrato tipico delle produzioni turche di punta, che si aggiunge a un catalogo già molto ricco. Su Mediaset Infinity è infatti disponibile gratuitamente anche la saga completa di Segreti di Famiglia — tutte e tre le stagioni — che ha seguito per mesi le vicende del rigido pubblico ministero Ilgaz e dell’avvocatessa brillante e spregiudicata Ceylin, uniti da un caso di omicidio che li ha trascinati in una fitta rete di misteri. La terza e ultima stagione si è conclusa di recente, il che rende questo il momento perfetto per recuperare o rivedere l’intera storia dall’inizio.

Tra le altre esclusive thriller disponibili sulla piattaforma c’è anche Another Love, incentrato sull’indagine per l’omicidio di un potente uomo d’affari, con una giovane procuratrice e un giornalista costretti a fare i conti con verità scomode ai vertici del potere.

Io sono Farah, Segreti di Famiglia e Another Love sono tutte accessibili gratuitamente su Mediaset Infinity, senza abbonamento, in qualsiasi momento.