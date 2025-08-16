Io sono Farah, anticipazioni turche: chi viene arrestato

Io Sono Farah, cosa potremo vedere prossimamente. Si parla di arresto. Cosa dicono le anticipazioni turche.Sta facendo sognare ad occhi aperti il grande ritorno su Canale 5 di una delle attrici turche più amate in assoluto dagli italiani di ogni età. Stiamo parlando della splendida Demet Özdemir che in precedenza ci ha incantato in DayDreamer,

Io Sono Farah, cosa potremo vedere prossimamente. Si parla di arresto. Cosa dicono le anticipazioni turche.

Sta facendo sognare ad occhi aperti il grande ritorno su Canale 5 di una delle attrici turche più amate in assoluto dagli italiani di ogni età. Stiamo parlando della splendida Demet Özdemir che in precedenza ci ha incantato in DayDreamer, Home My Destiny e La Ragazza e l’Ufficiale. Ora come ora la stiamo applaudendo nella soap Io Sono Farah trasmessa, tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì, su Canale 5. Tutti gli episodi fino ad ora andati in onda sono disponibili su Mediaset Infinity.

Demet impersona la protagonista indiscussa della serie, ovvero Farah Erşadi, una giovane donna iraniana che vive come clandestina nella città di Istanbul. Fuggita dal proprio Paese per cercare una cura adatta e tempestiva per il figlio gravemente malato, sarà costretta ad accettare lavori molti umili pur di pagargli le cure, decisamente costose.

La sua vita è decisamente tosta ma anche lei lo è. Tuttavia sovente non basta essere delle persone forti e determinate, oltre che prontissime a compiere enormi sacrifici sotto ogni punto di vista per le persone che amiamo, per farcela e senza mettersi nei guai. E così lei, come ci rivelano le anticipazioni turche, vivrà un altro momento decisamente drammatico nonché da cardiopalma.

Io sono Farah, le anticipazioni turche con tanto di arresto

Come preannunciato dal titolo, qualcuno verrà arrestato. E a esserlo sarà proprio Farah. La donna si troverà, suo malgrado, immischiata in un caso di omicidio. Ad arrestarla sarà l’ispettore Mehmet Kosaner. Tuttavia il poliziotto, dopo aver indagato con viva attenzione, contatterà Sepideh. Era lei, infatti, che si doveva trovare al locale al posto di Farah durante il fattaccio.

A un certo punto la ragazza sarà costretta a dare una sua testimonianza sull’omicidio di Alperen. Lei inizialmente era propensa a farla ma poi, una volta che Tahir le comunicherà che esiste un donatore di midollo osseo per la sua creatura, lei cambierà in men che non si dica idea. E quando la polizia la raggiungerà in ospedale ove sta assistendo suo figlio, le verranno chiesti i documenti che lei non ha.

A quel punto risulterà che lei sia clandestina, essendo, per l’appunto entrata abusivamente in Turchia. Rischia dunque di finire in carcere e di rimanerci a lungo per questo motivo anche se la prima conseguenza è quella di essere rispedita, senza tante cerimonie, in Iran da dove è fuggita. E la cosa ancora più crudele che potrà esserlo senza il suo adorato figlio che lotta tra la vita e la morte da tempo.