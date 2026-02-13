Io sono Farah anticipazioni, paura per Tahir: cosa sta per succedere

Secondo le anticipazioni di Io sono Farah, la dizi turca di Canale 5, nelle puntate che andranno in onda dal 16 al 20 febbraio vedremo Tahir in pericolo. Il protagonista dovrà affrontare una situazione molto difficile, che lo metterà a dura prova.

I colpi di scena però non finiranno qui, le trame delle prossime puntate dell’amatissima soap opera sono ricche di sorprese e risvolti inaspettati.

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Io sono Farah

Secondo le anticipazioni di Io sono Farah nei prossimi appuntamenti – che andranno in onda dal 16 al 20 febbraio su Canale 5 – vedremo Rashan che riuscirà a fermare il matrimonio di Behnam e Farah. La donna dirà a Mahmud che la giovane potrebbe non essere illibata dopo essere stata rapita da Tahir e questo spingerà il futuro sposo a fermare tutto temporaneamente.

Intanto Tahir si trova ancora in un carcere in Iran, dove la situazione per lui è tutt’altro che facile, infatti rischierà di essere picchiato da uno spaventoso uomo. Riuscirà a fuggire e a liberare un bambino che si trovava nella stessa prigione. Vedremo Mehmet giungere a casa di Bade dove proverà ad avere qualche notizia proprio su Tahir, la sua speranza è che Vera e Perihan lo possano aiutare a trovarlo. Mahmud crederà che Farah e Tahir siano complici e teme che voglia rubare la cassaforte per appropiarsi di quello che c’è dentro.

La giovane protagonista chiederà a Rashan di aiutarla a trovare Tahir. Secondo le anticipazioni, inoltre, Farah proverà a organizzare un piano con Gonul e Bade per riuscire a recuperare il video sulla morte di Ali Galip, ma quando arriveranno in azienda e staranno per prendere il filmato dalla cassaforte, la protagonista capirà che sono cadute in una trappola. Nelle prossime puntate di Io sono Farah vedremo Mehmet che continua a cercare Orhan per riuscire a capire chi sia la talpa nella polizia.

Mehmet arriverà nell’appartamento di Tahir per recuperare il suo cellulare, lo stesso dove Perihan e Vera avevano trovato delle tracce di sangue, preoccupandosi. Vedremo che Gonul deciderà di cedere le sue azioni a Farah, anche se Behnam non è d’accordo. Improvvisamente Tahir farà irruzione nel corso di una riunione in azienda, dicendo di essere riuscito a contrabbandare una grande quantità d’oro grazie alle conoscenze di Ali Galip. Nelle prossime puntate di Io Sono Farah, dunque, non mancheranno i colpi di scena.

Negli ultimi appuntamenti della dizi turca, invece, abbiamo visto che Vera ha scoperto che Tahir ha un fratello di cui nessuno è a conoscenza. Ora bisognerà capire cosa accadrà con questa scoperta e cosa farà il protagonista, che – come abbiamo visto dalle anticipazioni – presto farà ritorno, riuscendo a fuggire dal carcere in cui è stato imprigionato.