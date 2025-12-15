Io Sono Farah, anticipazioni 15 dicembre: chi ha ucciso Alperen

Lunedì 15 dicembre tornerà in onda Io sono Farah, dopo l’ultima puntata del 12 dicembre, molti nodi dovrebbero venire al pettine. Secondo le anticipazioni ci sarà un colpo di scena non indifferente, che riguarda Ali Galip, che farà un ordine in seguito al quale non si potrà più tornare indietro.

In tanti si domandano chi abbia ucciso Alperen, visto che la persona che si credeva fosse colpevole, alla fine si dimostrerà estranea ai fatti. L’ultima puntata di Io sono Farah ha lasciato il pubblico con questo dubbio? Questo perché Mehmet e Ilyas scopriranno che la pistola con cui è stato ucciso l’agente sotto copertura non è quella che appartiene a Kaan.

Io sono Farah, cosa succede nella puntata del 15 dicembre

Nell’appuntamento di lunedì con la serie turca, Ali tornerà nella tenuta e farà un ordine ben preciso a Tahir, uccidere il commissario capo. Non si tratta di un ordine dato così, vorrà che sia lui stesso a fare fuoco e a liberarsi di lui. Ma a cosa si deve questo colpo di scena?

La decisione di Tahir potrebbe forse essere collegata all’omicidio di Alperen e alla scoperta da parte del commissario che il colpevole non è Kaan come avevano fino a quel momento creduto. Le indagini del poliziotto dovranno ricominciare e questa cosa porterà a nuove scoperte. Sarà proprio Ali Galip a riuscire a far scagionare il figlio, dimostrando che l’arma utilizzata nell’uccisione dell’agente sotto copertura non è quella che apparteneva al figlio.

È per questa ragione che l’ispettore inizierà a pensare che Tahir stia mentendo, così gli chiederà cosa c’è dietro quanto gli ha raccontato, ma lui confermerà ciò che aveva detto in precedenza, ribadendo ancora una volta il fatto che sia stato Kaan a uccidere Alperen. Così il commissario decide che dovrà continuare a far luce sull’omicidio del collega per capire davvero cosa sia successo e chiederà aiuto proprio a Farah, che è testimone dell’omicidio. La donna dirà a Mehmet che il giorno in cui Alperen è morto ha sentito due spari.

Queste parole spingono il commissario a recarsi sul ruolo dell’omicidio e qui troverà un bossolo di proiettile sotto il bancone, la prova che quanto detto da Fahar è vero e davvero ci sono stati due spari e, dunque, non è stato Kaan a uccidere Alperen. Chi ha sparato, dunque, il colpo mortale? Il mistero si infittirà ancora di più e il commissario sentirà di essere a un vicolo cieco, non riuscendo a capire cosa sia accaduto al suo collega.

Tornerà di nuovo a parlare con Tahir, che secondo lui è l’unico che sa davvero cosa è accaduto ad Alperen. Lekesiz deciderà, infastidito dalle continue intromissioni del commissario nella sua vita, di fargli vedere un video in cui si vede che Alperen era stato costretto da Ali a non riferire alla polizia informazioni sul suo conto. Secondo gli spoiler turchi di Io sono Farah Mehmet si avvicinerà sempre di più alla verità e si vedrà il suo collega Ilyas sempre più nervoso, si vedrà un flashback in cui tutti capiranno che è stato lui ad uccidere Alperen, intromettendosi nella discussione con Kaan. Ora si dovrà capire, però, quale sia il movente dell’omicidio.