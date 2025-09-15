All’apertura della puntata di Fuori dal Coro, il conduttore Mario Giordano ha spiazzato tutti con un gesto simbolico e potente.

“Io sono Charlie Kirk”, Mario Giordano e l’omaggio all’attivista ucciso a Fuori dal Coro

Ha sorpreso tutti. E non è la prima volta. Mario Giordano è fatto così. Nella puntata di domenica 14 settembre del programma “Fuori dal Coro” su Rete 4, il conduttore ha scelto un gesto simbolico forte, in ricordo di Charlie Kirk, l’attivista statunitense ucciso appena pochi giorni fa.

L’episodio ha suscitato reazioni contrastanti anche a livello internazionale. Se da un lato ci sono coloro che ritengono Kirk una vittima delle sue convinzioni politiche, dall’altro vi è chi minimizza l’accaduto, argomentando che le sue posizioni ideologiche, sebbene forti, non giustifichino un gesto così estremo. La controversia intorno a Kirk non si limita agli Stati Uniti, ma si estende a livello globale, sollevando interrogativi sulla libertà di espressione, la violenza politica e la protezione delle idee, anche quelle più estreme.

Mentre alcuni lo vedono come un martire della libertà di espressione, molti altri sollevano dubbi sulla figura stessa di Kirk, evidenziando le sue posizioni controverse. Nonostante ciò, la vedova di Kirk, Erika, ha dichiarato la sua intenzione di portare avanti la missione politica del marito, promettendo di rendere Turning Point USA ancora più grande e influente.

L’omaggio di Mario Giordano a Charlie Kirk

Giordano ha scelto di ricordare quanto accaduto, aprendo la trasmissione con un tributo all’attivista conservatore americano Charlie Kirk, tragicamente ucciso nei giorni precedenti in Utah. Il conduttore ha mostrato una maglietta con la scritta “Io sono Charlie Kirk”, un chiaro riferimento al movimento “Je suis Charlie”, nato dopo l’attentato alla redazione di Charlie Hebdo nel 2015, e ha dedicato il suo monologo iniziale alla figura di Kirk.

Giordano ha voluto rendere omaggio a Charlie Kirk, definendolo un giovane che “credeva nei suoi ideali” e sottolineando come la sua morte rappresenti un attacco diretto alla democrazia e al diritto fondamentale di esprimere liberamente le proprie opinioni. Kirk, infatti, era noto per le sue posizioni forti e controverse, tra cui il suo rifiuto dell’immigrazione irregolare, il suo atteggiamento critico nei confronti dell’Islam, e la difesa della legittima difesa.

Secondo Giordano, l’assassinio di Kirk, che aveva solo 31 anni e che aveva fondato il movimento Turning Point USA, si sarebbe consumato proprio a causa delle sue idee politiche. Giordano ha voluto mettere in evidenza come la sua morte non rappresenti solo una tragedia personale, ma anche un grave attacco a tutte le persone che esprimono opinioni scomode in una democrazia. Questo, a suo dire, è un atto che va ben oltre la perdita di un singolo individuo e tocca il cuore stesso della libertà di pensiero.

L’attivista è stato colpito da Tyler Robinson, un simpatizzante di estrema destra, durante un evento universitario. Le autorità hanno prontamente arrestato Robinson, grazie all’intervento del padre del presunto assassino. Al momento, Robinson non ha ancora confessato l’assassinio, ma la dinamica dell’incidente sta facendo discutere, con opinioni contrastanti su ciò che realmente abbia spinto al tragico gesto.