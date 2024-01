Io, noi e Gaber: questa sera su Rai 3 in prima serata il documentario di Riccardo Milani

Il 2024 di Rai 3 si apre in prima serata con la prima visione assoluta di Io, noi e Gaber, il “film evento” più visto nei cinema nel 2023. Il documentario, diretto da Riccardo Milani, è stato fatto uscire nelle sale a vent’anni dalla scomparsa di Giorgio Gaber. La pellicola si inserisce, infatti, in una serie di iniziative portate avanti dalla fondazione intitolata al cantautore.

Il film, prodotto da Atomic in collaborazione con Rai Documentari e Luce Cinecittà, ripercorre tra Milano e Viareggio tutta la carriera artistica di Gaber. Dagli esordi nei locali di Milano al rock con Adriano Celentano, dal sodalizio con Jannacci ai duetti con Mina e alle canzoni con Maria Monti. Dagli anni della popolarità televisiva al teatro, con l’invenzione, insieme a Sandro Luporini, del Teatro Canzone. Sullo sfondo, infine, non può mancare il Teatro Lirico di Milano, oggi intitolato proprio a Giorgio Gaber.

Ad arricchire il documentario la presenza di tante voci: Gianfranco Aiolfi, Massimo Bernardini, Pier Luigi Bersani, Claudio Bisio, Mario Capanna, Francesco Centorame, Lorenzo Jovanotti Cherubini, Ombretta Colli, Paolo Dal Bon, Fabio Fazio, Ivano Fossati, Dalia Gaberscik, Ricky Gianco, Gino e Michele, Guido Harari, Paolo Jannacci, Lorenzo Luporini, Roberto Luporini, Sandro Luporini, Mercedes Martini, Vincenzo Mollica, Gianni Morandi, Massimiliano Pani, Mogol, Michele Serra.

Così il direttore di Rai Documentari Fabrizio Zappi accoglie la messa in onda di Io, noi e Gaber su Rai 3: “Rappresenta il commosso omaggio che Rai Documentari dedica a uno dei più grandi artisti italiani del dopoguerra”. Per Zappi, infatti, si tratta di un modo per chiudere le celebrazioni del ventennale della scomparsa e per inaugurare la stagione televisiva del 2024. “Credo che nessuno meglio di lui possa rappresentare un modello per la televisione di domani” sostiene il direttore di Rai Documentari.

L’appuntamento, dunque, con Io, noi e Gaber in tv è per questa sera, lunedì 1° gennaio 2024, alle 21:20 su Rai 3.