Io e te sulle reti Rai. No, non è il ritorno del programma di Pierluigi Diaco andato in onda qualche stagione fa su Rai1, ma è una nuova trasmissione settimanale al via il prossimo 7 gennaio su Rai2 alle ore 14.00. Il titolo esatto è Io & Te – Insieme a tutti i costi. Stando a quanto risulta a TvBlog, si tratta di un docu-reality che avrà come protagonista in ciascuna puntata – 4 sono quelle previste – una coppia di personaggi famosi costretta a trascorrere insieme un intero week-end. L’obiettivo per i due vip sarà quello di conoscersi ed entrare l’uno nel mondo dell’altro. Il richiamo, almeno sulla carta, a Pechino Express è abbastanza evidente.

TvBlog è in grado di anticipare quali saranno le coppie protagoniste: lo showman Jonathan Kashanian gareggerà con lo chef giapponese Hiro (ci saranno loro nel primo appuntamento di sabato 7 gennaio), la giovane influencer Nicole Rossi (Il Collegio) sarà affiancata dall’esperto conduttore tv Patrizio Roversi, la showgirl Jo Squillo viaggerà con il “Baffo”, il televenditore Roberto da Crema, e infine, l’attrice Valeria Graci, presenza fissa nel cast di Citofonare Rai2, sarà alle prese con l’attore ex Detto Fatto Gianpaolo Gambi.

Il gioco prevede che inizialmente ognuno dei personaggi proponga tre attività al compagno di viaggio, che potrà rifiutarne soltanto una. Una volta stabilite le esperienze da vivere insieme, il weekend avrà inizio e ognuno dei protagonisti avrà a disposizione un solo giorno e un budget limitato per portare a termine le due attività accettate dal partner.

Alla fine di ogni puntata torneranno sul tavolo le due experience escluse all’inizio e così la coppia dovrà sceglierne una di comune accordo.

Io & Te – Insieme a tutti i costi è un format ideato e prodotto per Bancomat SPA dal Branded Entertainment Department di Fremantle Italia in collaborazione con Rai Pubblicità. A firmare il programma sono Roberto Avvignano e Caterina Corsi.