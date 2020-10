Si intitola Io e le mie mogli ed è uno dei classici docu-realiy che ormai da anni ci tiene compagnia in tv, prima sul canale 31 del digitale terrestre, poi su HGTV. Sister Wives, questo il titolo originale del programma negli States, ha sempre fatto discutere. Un uomo solo sposato con più donne e con un gran numero di figli è possibile? Sì, se abiti nello Utah come la famiglia Brown, dichiaratamente poligama.

Per chi ancora non sapesse di cosa stiamo parlando, ecco un brevissimo riassunto: Io e le mie mogli, per la prima volta in onda nel lontano 2010, racconta la movimentata vita di Kody Brown, padre di ben 18 figli avuti da quattro mogli diverse con le quali risulta regolarmente sposato da anni. La famiglia Brown è certo particolare, ma quello che ha sempre incollato i fan alla tv è anche sempre stato il rapporto fatto di alti e bassi capace di unire le mogli tra loro più che al marito. Insomma, quasi una telenovelas vera e propria ma formato famiglia, arrivata per il 2020 alla sua quattordicesima stagione. Io e le mie mogli continua così ad andare in onda sulla televisione americana riservando ad ogni puntata non poche sorprese, ed è anche di questo che vorremmo proprio parlarvi oggi.

Secondo quanto riportato da Soap Dirt, infatti, una delle mogli di Kody avrebbe deciso di separarsi definitivamente da lui, dopo averci rimuginato per molto tempo. Robyn Brown risulterebbe sempre più distaccata dalle scelte intraprese dal marito e sempre più indipendente economicamente – cosa molto strana se consideriamo il fatto che i patti in famiglia siano sempre stati chiari. Come scrive Soap Dirt, “Robyn non starebbe portando soldi alla famiglia come invece hanno sempre fatto e continuano a fare tutte le altre mogli” che lavorerebbero per poi dividere tra tutti i propri stipendi. E questo sarebbe solo il primo dei tanti segnali che indicherebbero che tra Robyn e Kody qualcosa si sia rotto per sempre.

Secondo i fan del programma, parte della colpa sarebbe di attribuire alle altre mogli di Kody che mai si sarebbero impuntate contro Robyn per obbligarla a condividere il suo stipendio. Ma anche in questo il pubblico è diviso. Alcuni sostengono che ormai Io e le mie mogli non racconti più la verità, che sia tutta fuffa, tutto show. Molti altri, invece, insinuano che la famiglia Brown si sia ormai separata da tempo e che anche per questo tutto ciò che possiamo comprendere sull’attuale matrimonio tra Kody e le sue mogli arrivi esclusivamente da Instagram. Se tuttavia andiamo ad analizzare i contenuti pubblicati dalle rispettive Signore Brown sui loro Social Network, i dubbi si infittiscono. Non è chiaro se il rapporto tra loro e il marito stia proseguendo nei migliori dei modi, e ricordiamo inoltre che nel corso degli ultimi mesi di lock-down erano stati molti i rumors che volevano la famiglia Brown ormai al capolinea. Secondo i fan del docu-reality, le mogli di Kody sperimentando la libertà per la prima volta, grazie alla quarantena che le aveva obbligate ognuna in una casa separata dalle altre, avrebbero così compreso di non voler più vivere in una famiglia poligama. Ma non è chiaro se questi siano solo Gossip o se di base si celi un fondo di verità.

Quel che è certo è che Robyn al momento sarebbe l’osservata speciale. Si tratta davvero di crisi profonda, come vorrebbe Soap Dirt, oppure semplicemente Robyn starebbe cercando di ottenere un po’ più di libertà? Probabilmente la conclusione del magazine americano non è più di tanto errata: “Robyn al momento starebbe soltanto cercando di confondere i fan”.