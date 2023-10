Domenica pomeriggio si è svolta la registrazione della prima puntata di Io canto generation. Lo spettacolo musicale di Canale 5 che torna in televisione, dopo qualche anno di stop, con una edizione totalmente rinnovata. Il varietà che vedrà in gara ragazzi dai 10 ai 15 anni a colpi di canzoni. Il programma sarà condotto anche stavolta da Gerry Scotti, mentre i quattro giurati saranno Michelle Hunziker, Claudio Amendola, Albano e Orietta Berti. Gli ultimi due che sono passati rispettivamente da Voice senior e dal Grande fratello vip.

Abbiamo accennato della registrazione della prima puntata avvenuta domenica pomeriggio nello storico studio 20 di Cologno Monzese (Milano). I ragazzi si esibiranno insieme ad una grande orchestra, per uno show che prova a rinverdire i fasti dei suoi esordi. Saranno sei i capisquadra: Iva Zanicchi, Fausto Leali, Cristina Scuccia, Mietta, Anna Tatangelo e Benedetta Caretta.

Io canto generation e ipotesi spostamento

La serata sulla quale era stato appoggiato Io canto generation era quella della domenica. Dopo gli Speciali di Caduta libera, lo show musicale avrebbe dovuto prenderne il testimone. Gerry Scotti in pratica avrebbe continuato a tenere compagnia ai telespettatori di Canale 5 la domenica sera. Giungono però voci dell’ultimo minuto che riguardano proprio la collocazione di Io canto generation.

Pare infatti che si stia pensando di posizionare questo varietà in altra serata della settimana. Forse la domenica sera sta diventando una serata troppo affollata, televisivamente parlando. Domenica prossima per altro è previsto il debutto sul Nove della nuova serie di Che tempo che fa. Ieri sera poi è tornato Report con grandi ascolti. Poi c’è la grande fiction di Rai1 ed il varietà di Rai2.

Si starebbe dunque pensando di posizionare Io canto generation il mercoledì o il giovedì sera. Nel primo caso qualora prosegua il doppio appuntamento settimanale con il Grande fratello in onda di giovedì. Nel secondo caso, qualora terminino i raddoppi del Grande fratello (inizialmente previsti fino a giovedì 2 novembre), Io canto generation andrebbe al giovedì dal 9 novembre. Pare infatti che a dispetto di molti, Mediaset stia seriamente pensando di proseguire coi raddoppi del Grande fratello anche oltre la data prevista del 2 novembre. Gli ascolti del reality show condotto da Alfonso Signorini sono visti come oro da Publitalia, anche alla luce dei risultati di fiction come quella con Massimo Ranieri.

Per quel che riguarda la domenica sera invece si pensa di allungare gli Speciali di Caduta libera, intanto per almeno altre due settimane. Tutto comunque è in itinere e come diciamo sempre, i palinsesti sono cosa mobile. Staremo a vedere.