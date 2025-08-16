Inter-Olympiacos, ultima amichevole estiva: dove vederla in TV e streaming

Mentre prosegue il programma televisivo della Coppa Italia, con le sedici partite in programma del primo turno tutte in diretta live sulle reti Mediaset, questa sera scende in campo l’Inter per l’ultima partita amichevole di prestigio in vista del ritorno della Serie A, la cui prima giornata è in programma nel corso del prossimo fine settimana.

I nerazzurri saranno in campo in diretta TV contro i greci dell’Olympiacos Pireo, un test estremamente interessante per la squadra vicecampione d’Italia che ha iniziato la preparazione tardissimo dopo l’impegno nel mondiale per club e l’inserimento del nuovo allenatore Cristian Chivu al posto di Simone Inzaghi.

Inter-Olympiacos, in diretta in TV

A una settimana dall’inizio della Serie A, l’Inter chiude il proprio pre-campionato con un’amichevole dallo scenario suggestivo: lo stadio San Nicola di Bari accoglierà infatti i nerazzurri per la sfida contro l’Olympiacos, una delle formazioni più blasonate del calcio greco.

Per l’Inter si tratta dell’ultima occasione utile per fare le prove generali in vista del debutto ufficiale in campionato, previsto per lunedì 25 agosto contro il Torino a San Siro.

I nerazurri arrivano da tre test amichevoli contro Monza (vittoria ai rigori per l’Inter) e il Monaco, battuto 2-1 al Louis II la settimana scorsa. Per Chivu si tratta di un test dal duplice valore: da un lato consolidare le certezze maturate nel corso della preparazione, dall’altro limare le imperfezioni difensive emerse in più di una circostanza. La gara contro i greci sarà anche una vetrina importante per chi, come Bonny, Henrique o il giovane Sucic, spera in un ruolo di primo piano nel corso della stagione.

Doppia diretta in TV

Sul piano televisivo, l’appuntamento è doppio: la partita sarà trasmessa in chiaro sul canale Nove, accessibile al grande pubblico senza abbonamento, ma anche su Dazn, che ne detiene l’esclusiva digitale. Chi sceglie di seguirla via streaming, potrà farlo attraverso l’app di Dazn scaricabile su smart tv, dispositivi Amazon Fire Stick o Chromecast, console Playstation o Xbox, oppure attraverso il sito ufficiale del canale Nove.

Come gioca l’Inter contro l’Olympiacos

Cristian Chivu dovrebbe confermare il modulo 3-5-2, ormai punto fermo della nuova Inter post-Inzaghi. La probabile formazione vede Sommer tra i pali, difesa a tre composta da Pavard, Acerbi e Bastoni, con Henrique e Dimarco sugli esterni. In mezzo al campo agiranno Barella, Calhanoglu e Sucic, mentre in attacco la coppia Thuram-Lautaro resta la più accreditata per partire dal primo minuto. Proprio Lautaro, fresco di rinnovo e ora capitano a tutti gli effetti, rappresenta la stella più attesa.

Per quanto riguarda l’Olympiacos, la formazione greca si presenta al San Nicola con una rosa di buon livello e ambizioni importanti anche a livello europeo. Ma soprattutto con un gran numero di partite ufficiali all’attivo: ben otto, in una preparazione iniziata più di un mese fa. Molti test autorevoli contro ottime squadre come Den Haag (battuto 3-2) e Union Berlino (1-0). Cui bisogna aggiungere la sconfitta contro il Napoli 2-1 a Castel di Sangro che si è chiusa con qualche tensione e non poche polemiche culminate anche in un teso faccia a faccia tra Conte e la panchina avversaria.

Non è la prima volta che le due squadre si affrontano: ma l’unico precedente ufficiale risale al 21 agosto 2011, in un’altra amichevole estiva giocata a Ginevra e terminata 2-2 con doppietta di Pazzini per l’Inter e reti di Fejsa e Modesto per i greci.

Ultime notizie di mercato

Con il calciomercato ancora aperto, non si escludono novità dell’ultim’ora anche in ottica uscite. La situazione di Pavard, corteggiato da diversi club stranieri, resta da monitorare, mentre Marotta – appena entrato nel baord degli azionisti dopo avere acquistato il 2% del pacchetto di titoli della società – continua a lavorare sottotraccia per eventuali colpi in entrata. Ma per ora la concentrazione è tutta sul campo, dove l’Inter cerca conferme e nuovi spunti, in attesa che il calcio che conta cominci davvero.

Le altre amichevoli di giornata

Amichevole greca oggi anche per la Lazio, contro l’Atromitos, e per il Bologna, che affronta l’OFI Creta. Grande attesa anche per la sfida ufficiale in programma alle 20.45 a Bergamo tra l’Atalanta e la Juventus, prova generale di un certo interesse in vista del via della stagione ufficiale.

Ieri nella prima giornata del primo turno di Coppa Italia qualificazione ottenuta per Empoli (vittoria ai rigori contro la Reggiana) e Genoa (3-0 al Vicenza), che si affronteranno nel secondo turno a Marassi, e per Lecce (2-0 alla Juve Stabia) e Sassuolo (vittoria di misura sul Catanzaro).

Il Lecce attende a questo punto con grande curiosità la partita più attesa di questo primo turno, quella tra Milan e Bari, con i rossoneri – noni in campionato – costretti a giocarsi l’accesso al tabellone fin dalla prima scadenza nonostante siano stati i finalisti della scorsa edizione, sconfitti dal Bologna nella partita decisiva all’Olimpico.