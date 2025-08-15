Ferragosto di Coppa Italia: sedici sfide in quattro giorni | Tutto il programma delle partite LIVE

Si aprono oggi le sfide dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2025-26 con Milan, Torino e Genoa in campo a Ferragosto: tutte le partite gratis e in chiaro su Mediaset. Questo il programma delle partite…

Ferragosto non sarà soltanto grigliate, spiagge e gavettoni: il Si aprono oggi le sfide dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2025-26 con Milan, Torino e Genoa in campo a Ferragosto: tutte le partite gratis e in chiaro su Mediaset. Questo il programma delle partite… in attesa del ritorno della Serie A, ormai imminente, torna prepotentemente protagonista con i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2025-26. Il programma delle sedici sfide si aprirà proprio oggi, giornata di Ferragosto, agosto con quattro gare distribuite tra pomeriggio e serata, tutte gratis e in diretta in chiaro sulle reti Mediaset.

Riparte la Coppa Italia

La competizione, giunta alla sua 79esima edizione, ha preso il via il 9 agosto con un turno preliminare che ha promosso Pescara (1-0 al Rimini), Audace Cerignola (1-0 a sorpresa all’Avellino), Lanerossi Vicenza (0-2 nel derby con il Padova) ed Entella (4-0 alla Ternana). Con il primo turno di gioco vero e proprio la corsa al secondo trofeo nazionale entra nel vivo con l’ingresso delle formazioni di Serie A classificate tra il 9° e il 17° posto nella scorsa stagione.

Tra queste spicca il Milan finalista della passata edizione, che debutterà il 17 agosto in un match serale contro il Bari, trasmesso su Canale 5 alle 21.15. Sarà la partita di cartello del weekend, soprattutto per verificare le condizioni della squadra rossonera – di nuovo affidata a Massimiliano Allegri – dopo la delusione della scorsa finale persa contro il Bologna e il pessimo finale di stagione che ha lasciato il club fuori dalle posizioni europee.

Coppa Italia, il programma di Ferragosto

Ma prima di Milan-Bari, saranno tante le partite ad animare il Ferragosto e i giorni successivi. Si parte oggi con Empoli-Reggiana alle 18.00 su Canale 20, seguita alle 18.30 da Sassuolo-Catanzaro su Italia 1. In prima serata, Lecce affronterà la Juve Stabia (20.45 su Canale 20), mentre la sfida tra Genoa e L.R. Vicenza (21.15) chiuderà la giornata su Italia 1. Quattro partite con tre squadre di Serie A coinvolte come il Lecce, che si è salvato, un Genoa che si presenta come la quarta squadra italiana per numero di abbonati (oltre 28mila, più di Napoli e Juventus) e il Sassuolo che torna nel massimo campionato dopo la promozione di qualche settimana fa.

Coppa Italia, il resto del tabellone in campo

Il 16 agosto vedrà in campo Venezia-Mantova (18.00, Canale 20), Como-Sudtirol (18.30, Italia 1), Cagliari-Virtus Entella (20:45, Canale 20) e Cremonese-Palermo (21.15, Italia 1), una delle sfide più attese tra i grigiorossi che tornano in Serie A e i siciliani che si annunciano come una delle prime candidate alla promozione.

Domenica 17, oltre al match tra Milan e Bari, toccherà a Monza-Frosinone (18.00), Parma-Pescara (18.30), e Cesena-Pisa (20,45), rispettivamente in onda su Canale 20, Italia 1 e Canale 20.

Lunedì 18 agosto il programma si chiuderà con Audace Cerignola-Verona (18.00, Canale 20), Spezia-Sampdoria, derby attesissimo tra due grandi protagoniste del campionato cadetto (18.30, Italia 1), Udinese-Carrarese (20.45, Canale 20) e Torino-Modena (21.15, Italia 1), che segnerà la chiusura ufficiale dei trentaduesimi.

Cosa dice il regolamento

Tutte le sfide si disputeranno in una gara secca. Chi vince al termine del match accede al turno successivo in un tabellone rigido che vedrà le otto teste di serie coinvolte solo dagli ottavi di finale. Tuttavia come in ogni avvio di stagione non sono escluse sorprese: le neopromosse e le squadre provenienti dalla Serie B e C, reduci dal preliminare e con qualche giorno di preparazione in più nelle gambe, hanno già dimostrato di poter impensierire club più quotati.

L’equilibrio della formula ad eliminazione diretta rende questa fase particolarmente avvincente, soprattutto per tifoserie che sognano il colpo grosso. In caso di parità niente tempi supplementari: si ricorrerà direttamente ai calci di rigore.