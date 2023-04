Questa sera, mercoledì 26 aprile 2023, torna in campo la Coppa Italia. Nel dettaglio, alle ore 21.00, si giocherà il ritorno della semifinale Inter-Juventus. Si parte dall’1-1 maturato lo scorso 4 aprile a Torino, dopo una gara che molto ha fatto discutere anche e soprattutto per quanto accaduto negli ultimi minuti, tra risse, cartellini rossi e polemiche. Una vicenda che nelle ultime ore è tornata a riempire le pagine dei quotidiani sportivi, considerando che lunedì la Digos della polizia di Torino ha emesso, oltre alle contravvenzioni, il provvedimento Daspo dalla questura di Torino per 171 tifosi della Juventus; si tratta della punizione per i protagonisti dei cori razzisti intonati contro l’interista Romelu Lukaku dal primo anello della Tribuna Sud dell’Allianz Stadium in occasione della semifinale di andata.

In particolare, sarebbero 250 le persone che hanno utilizzato frasi discriminatorie nei confronti dell’attaccante, che fu espulso a seguito dell’esultanza, considerata provocatoria, dopo il gol su calcio di rigore. In verità, per quella sfida, nella quale furono espulsi anche Cuadrado e Handanovic, sono in atto indagini anche per il coro “Liverpool, Liverpool” che sarebbe partito dal settore ospiti occupato dai supporter nerazzurri.

Inter-Juventus di questa sera sarà trasmessa in esclusiva in chiaro su Canale 5, con telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. A bordocampo gli inviati Alessio Conti e Marco Barzaghi. Il post partita, sempre su Canale 5, sarà condotto in studio da Monica Bertini, con Mino Taveri, Christian Panucci e Fabrizio Ravanelli ad animare la discussioni e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola (niente pre partita, visto che su Canale 5 dopo il telegiornale andrà in onda l’inamovibile Striscia la notizia, nella versione corta dal titolo Striscina la notizina, con Gerry Scotti e Michelle Hunziker in conduzione). Da segnalare che domani sera andrà in scena l’altra semifinale di ritorno di Coppa Italia, Fiorentina-Cremonese. Anche questo match sarà visibile in esclusiva in chiaro su Canale 5.

Inter-Juventus di stasera, disponibile anche in live streaming su Mediaset Infinity, è il quarto derby d’Italia della stagione (la Juve è imbattuta nei tre precedenti). La finale di Coppa Italia, anch’essa esclusiva Mediaset, è in programma il 24 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

P.S. Il Biscione, intanto, resta in attesa di capire se potrà trasmettere in chiaro anche la semifinale di ritorno di Champions League (dipenderà da Prime Video che ne detiene i diritti e che dovrà deciderà, entro pochi giorni, a quale canale in chiaro affidare la trasmissione del derby milanese, che per legge deve essere accessibile ad un pubblico più largo).