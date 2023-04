Due squadre italiane in semifinale di Champions League (stasera la qualificazione l’ha centrata l’Inter, ieri il Milan contro il Napoli) è una gran bella notizia per il calcio nostrano. Ma anche per i network televisivi che hanno investito acquistando i diritti della competizione europea per club più prestigiosa. E allora, il derby, in due atti – andata e ritorno – tra Milan e Inter a maggio da quale canale tv sarà trasmesso in diretta?

Partiamo dalle certezze. Fino a questo momento della stagione, la suddivisione dei match di Champions League nella televisione italiana era ben definita: la migliore partita del martedì in chiaro su Canale 5, oltre che su Sky (per gli abbonati), la migliore partita del mercoledì in esclusiva totale su Prime Video. Una situazione valsa per la fase a gironi, ma anche per ottavi e quarti di finale.

Ora, però, qualcosa potrebbe cambiare. Premesso che le indicazioni ufficiali arriveranno soltanto nelle prossime ore (vi assicuriamo che in questi minuti anche tra gli addetti ai lavori ci sono più dubbi che certezze), è molto probabile che il derby di Milano venga trasmesso in chiaro (quindi su Canale 5) sia all’andata sia al ritorno. Il motivo è legato al decreto del ministro dello Sviluppo economico (nel 2022 era Giancarlo Giorgetti) che elencava gli eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico per cui “deve essere garantita ai cittadini la qualità della trasmissione sui palinsesti dei media audiovisivi”, laddove si intendono “gli eventi di grande risonanza che, in considerazione del loro contenuto, della platea dei destinatari, della funzione svolta e della rilevanza, anche economica, sociale, culturale, sportiva e religiosa, suscitano gli interessi della collettività o di un’ampia pluralità di soggetti“. Tra questi figurano anche “le partite della Champions League”, a maggior ragione se mettono l’una contro l’altra due compagini italiane.

Dunque, quasi sicuramente Mediaset potrà mandare in onda in chiaro su Canale 5 sia l’andata (mercoledì 10 maggio Milan-Inter) sia il ritorno (martedì 16 maggio, Inter-Milan) della semifinale italiana di Champions League (l’altra sfida è tra Real Madrid e Manchester City).

Ovviamente, nel caso in cui, come sembra, dovesse essere garantita la messa in onda in chiaro di andata e ritorno della semifinale italiana, Prime Video trasmetterà comunque la gara italiana del mercoledì (quindi l’andata, Milan-Inter), con la consueta telecronaca a cura di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, ma non lo potrà fare in esclusiva.