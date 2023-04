Dopo la partita di ieri tra Napoli e Milan, terminata con un pareggio per 1-1 e con la qualificazione alle semifinali da parte dei rossoneri, questa sera, l’Inter affronterà nuovamente il Benfica nella gara di ritorno dei quarti di finale dell’edizione 2022-2023 della UEFA Champions League.

La gara di andata, giocatasi lo scorso 11 aprile, è terminata con il risultato finale di 2-0 da parte dei nerazzurri allenati da Simone Inzaghi. Ricordiamo anche che la vincente di questa sfida affronterà proprio il Milan alle semifinali quindi ci sono ottime possibilità di assistere ad un nuovo derby della Madonnina nella più importante manifestazione continentale per club.

Sempre per quanto riguarda la giornata di ieri, oltre alla qualificazione del Milan, è da registrare anche il passaggio del turno del Real Madrid allenato da Carlo Ancelotti che ha vinto per 2-0 in casa del Chelsea.

Inter-Benfica andrà in onda in esclusiva su Prime Video, a partire dalle ore 21. Il pre-partita, condotto da Giulia Mizzoni, con la partecipazione di Diego Milito, Julio Cesar, Clarence Seedorf e Luca Toni, avrà inizio alle ore 19:30. La partita sarà commentata da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, Fernando Siani e Alessandro Alciato a bordocampo.

La partita sarà visibile anche per i clienti Sky (abbonati al servizio Amazon Prime) tramite l’app di Prime Video disponibile su Sky Q e Sky Glass.

L’altro quarto di ritorno di questa sera, invece, sarà Bayern Monaco-Manchester City (andata terminata 0-3) che andrà in onda sui canali Sky Sport, precisamente su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Il fischio d’inizio sarà sempre alle ore 21.

La telecronaca di Bayern-City sarà a cura di Massimo Marianella, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti, mentre a bordocampo ci sarà Gianluigi Bagnulo.

Gli studi Champions League Show, condotti da Anna Billò, con la partecipazione di Alessandro Costacurta, Fabio Capello, Paolo Condò, Esteban Cambiasso e Mario Giunta, infine, andranno in onda alle ore 20, alle ore 23 e alle ore 24 (Champions League Show-After Party), su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno.