Oggi, lunedì 8 marzo, torna in campo la Serie A. È infatti in programma la partita che completa la 26esima giornata di campionato. Si tratta di Inter-Atalanta, il cui calcio di inizio è fissato alle ore 20.45. Un match che contrappone due delle squadre attualmente più in forma.

L’Inter di Mancini, attualmente capolista, in caso di vittoria a sei punti il vantaggio sul Milan e addirittura a 10 quello sulla Juventus (con una partita da recuperare). Gli orobici cercano punti per rimanere in piena zona Champions e in caso di successo contro i lombardi raggiungerebbero i campioni di Italia al terzo posto.

Per ogni turno – lo ricordiamo – Sky trasmette sette partite su dieci, mentre le restanti tre sono proposte in esclusiva dalla piattaforma Dazn (visibile anche su Sky al canale 209). Disponibile per gli abbonati anche il servizio streaming su dispositivi mobili, computer e smart tv (Sky Go, Now Tv e Dazn).

Di seguito potete leggere il dettaglio della programmazione televisiva di oggi, lunedì 8 marzo 2021, con i canali tv sui quali sarà possibile vedere il match che completa la 26esima giornata, i nomi dei telecronisti e degli inviati a bordocampo e l’orario del calcio di inizio.

Da segnalare che al post partita del monday night Inter-Atalanta sarà dedicata una buona parte della puntata di stasera di Tiki Taka – La Repubblica del pallone, su Italia 1 dalle ore 23.30. Tra gli ospiti di Piero Chiambretti tre tifosissimi interisti: Paolo Bonolis, Francesco Facchinetti e il rapper ‘Il Tre’. Al talk parteciperanno anche Ivan Zazzaroni (direttore del ‘Corriere dello Sport’), Xavier Jacobelli (direttore di ‘Tuttosport’), Andrea Di Caro (vicedirettore de ‘La Gazzetta dello Sport’), Giuseppe Cruciani, Massimo Mauro, Pascal Vicedomini, Ciccio Graziani, Carlo Pellegatti e Raffaele Auriemma.

LUNEDI’ 8 MARZO

ore 20.45

Inter-Atalanta in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi; bordocampo Alessandro Alciato e Andrea Paventi.