Parte questa sera a 00:10 su La7 un nuovo progetto crossmediale, Intanto. Il programma, che andrà in onda per quattro settimane, nasce, infatti, dal contenitore omonimo presente sul sito di La7, che dallo scorso mese di gennaio ad oggi ha totalizzato quasi 100 milioni di stream views. Questo contenitore (in termine tecnico property web) “accompagna il racconto quotidiano di La7.it con dei contenuti nativi, presi dal social network e riportati”, come ci dice Francesco Iacubino, che si occupa a La7 dell’area Digital ed è l’ideatore della trasmissione.

È lui a introdurre cosa sarà Intanto: “È uno scroll di TikTok dove l’algoritmo siamo noi”. Le quattro puntate avranno ciascuna una tema: si parte dagli animali e seguiranno in ordine sparso cibo, arti varie e relazioni. All’interno degli appuntamenti ci saranno anche incursioni di volti della rete, come Paolo Sottocorona, che farà un meteo nonsense, ed Elena Testi, che racconterà una finta protesta di tiktoker che non fanno visualizzazioni.

Alla conduzione i telespettatori troveranno Alessandro Arcodia. “Con Alessandro tutto parte da un video di TikTok che aveva fatto su La7” racconta Iacubino, che spiega come poi da quel contenuto segnalato dal direttore di La7 Andrea Salerno sia nata una collaborazione, come lo stesso Arcodia ha raccontato a TvBlog nei mesi scorsi.

“Lui cercherà di fare il conduttore tradizionale in un contesto in cui deve annunciare gattini o panda che cadono. Insomma giocherà a fare il conduttore” chiarisce sempre Francesco Iacubino. Alessandra Arcodia presenta invece così quello che sarà il programma:

All’interno del programma ci saranno due sezioni principali: una dedicata ai video virali sui social – in particolare TikTok – che io commento e una in cui invece faccio delle interviste a creator o personaggi di La7.

Quando gli chiediamo come si è appresta a vivere questo debutto alla conduzione, è sicuro nel risponderci: “Vivo questo debutto con entusiasmo e consapevolezza. L’entusiasmo è per l’opportunità non scontata che mi viene data da una rete come La7 che nell’ultimo anno ha creduto molto in me. La consapevolezza, invece, viene da quello che ho vissuto prima di arrivare qui, le porte in faccia e i momenti di crisi. Tutto questo mi permette di non esaltarmi e di rimanere concentrato su quello che faccio”.

A lanciare il primo appuntamento di Intanto sarà una lunga diretta che partirà oggi alle 19:00 sui profili Instagram e TikTok di La7. A guidarla sarà sempre Alessandro Arcodia, che a proposito degli ascolti tv che il programma potrà ottenere dice: