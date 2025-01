Tutto pronto per la cerimonia d’insediamento del 47mo Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, lunedì 20 gennaio 2025. Un evento che – come facilmente prevedibile – vedrà gli occhi del Mondo puntati su una Washington sferzata dal gelo e, proprio a causa delle temperature molto rigide per la giornata (si prevedono 5-6 gradi sotto lo zero), per la prima volta il giuramento non si terrà sui gradini del Campidoglio, come vuole la tradizione, ma all’interno della Capital One Arena.

Si tratta di una grande sala al centro di Washington che può ospitare sino a 20mila persone. Ci sarà anche la sfilata tradizionalmente tenuta sul Mall, per la quale erano inizialmente previsti 7.500 partecipanti.

Orario insediamento di Trump

Le televisioni di tutto il mondo si collegheranno a seconda dei fusi orari. Per quanto ci riguarda, fra l’Italia e Washington ci sono 6 ore di differenza. Il giuramento è previsto – con precisione – alle ore 11:47 americane, le 17:47 in Italia.

Entriamo nel dettaglio e vediamo come e dove si potrà seguire la diretta dell’insediamento di Trump:

Insediamento Trump in diretta Rai

Su Rai 1 (e in streaming su Rai Play) a partire dalle 17:05 con il giornalista e caporedattore Oliviero Bergamini lo speciale Tg1 seguirà tutte le fasi dell’insediamento, minuto per minuto, con ospiti e collegamenti. La vita in diretta, per questa ragione, non andrà in onda.

Su Rai Radio 1 dalle 17:05 Speciale GR1 in diretta per la cerimonia d'insediamento.

Insediamento Trump in diretta Mediaset

Su Tgcom24 , dalle ore 14.30 , con Dario Donato che per un’ora racconterà l’attesa degli americani.

, il consueto appuntamento con il Tg4 “Diario del Giorno”, in simulcast su Tgcom24, si allungherà con lo speciale “Il ritorno di Trump” con Sabrina Scampini. Su Canale 5 , Myrta Merlino nel corso di Pomeriggio Cinque aprirà una finestra sugli USA.

In access prime-time, su Retequattro, Paolo Del Debbio con 4 di Sera darà ampio spazio agli aggiornamenti in diretta dagli Stati Uniti e, in prima serata, Nicola Porro con Quarta Repubblica seguirà le ultime fasi della cerimonia.

Nel corso della serata ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle edizioni dei tg Mediaset.

Tutte le dirette potranno essere seguite anche in streaming, su Mediaset Infinity.

Insediamento Trump in diretta su La7

A partire dalle 17.30 il direttore del Tg Enrico Mentana aprirà lo Speciale Tg La7 seguendo i momenti salienti della cerimonia, con ospiti in studio e in collegamento, per il racconto e l’analisi dell’evento.

I programmi saranno disponibili anche in diretta streaming sul sito (o app) de La7.

Insediamento Trump in diretta su Sky Tg24

Dalle 17 lo speciale Inauguration Day condotto da Liliana Faccioli Pintozzi. Con la conduttrice e giornalista, collegamenti con gli inviati Federico Leoni e Cristiana Mancini da Washington e Jacopo Arbarello da Kiev, per documentare una nuova giornata storica per la politica americana e seguire le reazioni internazionali. Fra gli ospiti in studio, oltre al direttore del canale all news Giuseppe De Bellis, ci saranno: Paolo Magri, Chair del Comitato Scientifico dell’ISPI; Marco Bardazzi, giornalista e scrittore; Valbona Zeneli dell’Atlantic Council e Mario Del Pero, professore di Storia Internazionale a SciencesPo.

Inauguration Day sarà possibile seguirlo anche in diretta streaming su Sky Go e NOW.