Innocence, spoiler prossime puntate: un nuovo dramma per Ela

Innocence è tra le soap di maggiore successo di Mediaset. Sin dal debutto ha ottenuto l’attenzione del pubblico e rispetto all’altre dizi è decisamente ricca di colpi di scena, intrighi e segreti. Protagonista della serie Ela, giovane ragazza investita da un’auto che l’ha scaraventata e lasciata sul ciglio della strada. Ritrovata in condizioni critiche viene ricoverata in terapia intensiva, mentre il suo capo Ilker è è accusato da Bahar, madre di Ela di tentato omicidio.

Secondo la donna Ilker avrebbe avuto una storia con la figlia, nonostante fosse prossimo alle nozze. L’uomo viene arrestato ma in attesa del processo decide di sposare la sia fidanzata, gesto finalizzato a risollevare la sua immagine nei confronti dell’opinione pubblica. Intanto alcune scene mostrano che la madre di Ilkar era a conoscenza della storia del figlio con l’assistente e questo alimenta i dubbi sul fatto che sia veramente il colpevole dell’incidente.

Nelle prossime puntate ci sarà un nuovo colpo di scena: Ela esce dal coma, sta meglio e torna a casa. La giovane è pronta a raccontare in tribunale la sua versione dei fatti, ma subirà l’ennesimo dramma. Nonostante un racconto dettagliato l’avvocato di Ilker riesce a mettere in discussione la sua verità, che appare incerta e non del tutto credibile. La buona fede della ragazza verrà screditata dal legale: Ela ha raccontato di aver ricevuto in regalo dall’imputato una collana che in realtà ha comprato da sola. Affermazione che mette così in dubbio i ricordi di Ela.

Ela screditata, perde fiducia in se stessa

Tutte le convinzioni di Ela sembrano cadere. La giovane dopo aver subito l’attacco di Beril, l’avvocato di Ilker, comincerà a sospettare di se stessa e i suoi ricordi diventeranno sempre più evanescenti. Per la giovane sarà un momento difficile, non si fida più neanche di se stessa e non è più convinta di quanto è successo. Questo porterà l’opinione pubblica a dubitare di lei, Ela subirà anche le critiche dei media e dei social che l’accuseranno di essersi inventata tutto.

Riuscirà la giovane a ritrovare fiducia in se stessa? La madre è al suo fianco in questo momento non facile, ma Ela ha bisogno di nuove certezze, e di qualcuno che le confermi la sua versione dei fatti e che la rassicuri . Ma per ora non ci sono persone disposte a parlare o che perlomeno sappiano qualcosa di più sull’incidente di cui è stata vittima.

Innocence, quando va in onda: recente cambio di programmazione

Innocence (Masumiyet il titolo originale), dallo scorso sabato 26 Luglio va in onda alle 17:45 nello slot che precede Sarabanda di Enrico Papi, questo per far da traino al nuovo quiz game estivo. Una scelta mirata che favorisce il debutto di Sarabanda e contrasta anche le reti concorrenti.

I nuovi orari delle dizi turche sono ormai per Mediaset all’ordine del giorno, il cambio di programmazione viene infatti attuato per favorire gli ascolti e rendere anche più facile per il pubblico seguire le amata soap, turche che si rivelano tutte di successo. Riescono infatti ad ottenere picchi di share rilevanti e sono ormai considerati dei prodotti di punta della rete del Biscione.