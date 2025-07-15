Innocence, di cosa parla la nuova serie turca in onda su Mediaset: trama, cast, puntate

Innocence è la nuova serie turca in onda su Canale 5 nei weekend estivi. La trama è avvincente e ha già conquistato il pubblico.

Lo scorso sabato 12 luglio è iniziata Innocence, una nuova serie – originaria della Turchia – che va in onda su Canale 5 durante i weekend estivi. Le prime puntate sono state trasmessa, in prima visione assoluta, sabato 12 e domenica 13 a partire dalle ore 14.30. La soap è inoltre disponibile in streaming anche su Mediaset Infinity. La protagonista è Bahar, una madre intenzionata a salvare – in tutti i modi possibili – a salvare la giovane figlia Ela da una relazione che è stata tenuta segreta. In Turchia, la serie ha ottenuto un grande successo nel 2021 su Fox Turchia, con un’unica stagione di 13 episodi di più di 2 ore. In Italia sono invece trasmesse 40 puntate da circa 45 minuti ciascuna.

La trama della nuova serie turca

Al centro di tutta la storia c’è appunto Bahar, una madre che riceve un colpo durissimo grazie sua figlia Ela, di appena 19 anni, si innamora dell’uomo sbagliato. La ragazza inizia infatti una relazione con Ilker, il capo di suo padre, che ha 35 anni e che sta per sposarsi con un’altra donna. Bahar prova quindi in tutti i modi ad allontanare sua figlia da lui, ma ogni tentativo sembra essere inutile. Ha così inizio un vero e proprio incubo per Ela, che non si sente compresa dai propri affetti più cari e vive un difficile momento di solitudine.

In realtà la ragazza non è a conoscenza del fatto che l’uomo l’abbia ingannata, facendole credere che la relazione con l’influencer Irem sia già un capitolo chiuso. Attribuisce quindi alla fidanzata dei problemi psicologici che le impediscono di accettare la rottura. Ela è spesso gelosa e insiste affinché Iker renda pubblica la loro storia, proprio perché stanca di dover incontrarlo in ufficio di nascosto. Quando compie 19 anni, lei viene scaraventata brutalmente fuori dalla macchina di Ilker e questo evento scatena una serie di eventi drammatici, che mettono in allarme la madre Bahar. Quest’ultima inizia una lunga battaglia per proteggere la figlia.

Il cast

La protagonista è l’attrice Deniz Cakir, che interpreta Bahar, la madre di Ela. Quest’ultima viene invece interpretata da Ilayda Alisan. A partecipare alle riprese sono stati inoltre attori che sono già famosi al pubblico italiano per via delle loro partecipazioni ad altre serie turche di successo arrivate nel Bel Paese. Tra questi ci sono ad esempio Serkay Tütüncü, conosciuto per il ruolo di Ozan in Mr. Wrong – Lezioni d’amore, che vestirà i panni di Ilker. Non manca inoltre Alayca Ozturk, che ha interpretato il personaggio di Julide in Terra Amara.