Innocence, anticipazioni: la trama fino al 7 settembre

Continuano le puntate di Innocence, in onda su Canale 5 alle ore 17.45 il prossimo 7 settembre. Le anticipazioni della soap turca – trasmessa dallo scorso 12 luglio – dicono che al centro della scene ci sarà stavolta la scelta di Ela. Negli episodi precedenti, Ilker è finito in carcere dopo essere stato accusato di aver aggredito la donna. L’uomo è poi stato scarcerato e si è presentato in tribunale: a organizzare la fuga è stata la mamma, temendo in una condanna, che ha fornito documenti falsi a suo figlio e lo ha salutato sapendo di non doverlo più rivedere. Alla fine Ilker ha cambiato idea, non ha preso l’aereo e si è presentato al processo. Ela ha invece dichiarato di ricordare quello che è accaduto la notte dell’aggressione e ha anche confessato di essere stata colpita da lui con una sedia.

La scelta importante di Ela: cosa succede nella prossima puntata

Nel prossimo episodio di Innocente ci saranno grandi colpi di scena. Le anticipazioni hanno infatti rivelato due notizie: il divorzio tra Ilker e Irem e la gravidanza segreta di Ela. Timur corre inoltre il rischio di essere carcerato, mentre per Ela inizia un lento ritorno alla normalità e decide di riprendere gli studi universitari. Bahar tenta di convincere sua figlia a non divulgare la news sulla sua gravidanza e sulla tragica fine del piccolo che aspettava da Ilker, per evitare che queste informazioni raggiungano l’opinione pubblica. Ela desidera anche lei mantenere una certa riservatezza sulla sua vita privata, in modo da non esporsi a critiche e giudizi da parte delle persone esterne.

Irem rivela però tutto la verità. Durante una diretta social fatta dopo il divorzio da Ilker, l’influencer confessa a tutti l’aborto di Ela. Una rivelazione che diventa subito molto chiacchierata. La famiglia Yuksel deve infatti fare i conto con una crisi profonda: diversi litigi e scontri provocano infatti delle spaccature e vanno ad incrinare i rapporti nel nucleo. Il piccolo Mert scopre, dopo una discussione, che suo padre Timur rischia di finire in carcere. Una notizia che lo sconvolge subito, tanto che lui incolpando sua sorella Ela, accusandola di essere responsabile delle disgrazie della famiglia. Il giorno seguente Ela prende una decisione fondamentale, cioè quella di tornare all’università e di affrontare il percorso insieme a Burcak e Umut. In realtà per lei tornare alla normalità diventa un percorso più difficile del previsto. Non mancheranno quindi i tanti colpi di scena, anche nelle puntate successive.