Iniziano le riprese de Il Paradiso delle Signore 10: spoiler e nuovi attori nel cast

Con l’estate alle porte fervono i preparativi per il ritorno di una delle fiction più amate del pomeriggio televisivo italiano. Il Paradiso delle Signore, soap campione di ascolti su Rai 1, siprepara a tornare in autunno con la decima stagione le cui riprese inizieranno venerdì 26 maggio negli studi Videa di Roma.

E come da tradizione non mancheranno sorprese. Nuovi ingressi nel cast, addii inattesi, colpi di scena improvvisi riaccederanno presto le dinamiche sentimentali e professionali del celebre magazzino milanese.

Il ritorno fissato a settembre e i 160 episodi confermati

Anche se la Rai non ha ancora comunicato una data ufficiale per il debutto della nuova stagione, tutto lascia pensare che il Pardiso delle Signore 10 tornerà l’8 settembre, seguendo il trend degli anni precedenti. La soap, inizialmente ispirata al romanzo di Émile Zola, continuerà a proporre 160 episodi spalmati lungo tutta la stagione televisiva, fino alla primavera 2026.

Con il progredire della trama alcuni personaggi lasceranno la scena. Tra questi, Elvira Camarrone, che ha detto addio al ruolo di Clara Boscolo per dedicarsi alla sua passione per il ciclismo, lasciando ai fan un toccante messaggio sui social.

Possibili uscite anche per Rosa Camilli (Nicoletta Di Bisceglie) e Giulia Furlan (Marta Mazzi) i cui personaggi hanno avuto sviluppi che fanno pensare a un’uscita. Rosa è fuggita a Bologna per riflettere sulla sua vita, mentre Giulia è stata licenziata dalla Galleria Milano Moda. In quest’ultimo caso, però il vuoto lasciato potrebbe essere colmato dal possibile ritorno di Flora Ravasi (Lucrezia Massari).

Le conferme

Tra i protagonisti riconfermati troviamo i volti più amati della soap: la contessa Adelaide di Sant’Erasmo, interpretata da Vanessa Gravina, Marcello Barbieri, Umberto Guarnieri, Tancredi, Marta, Ciro e Concetta, nonché la giovane coppia Mimmo e Agata. La relazione tra questi ultimi, cresciuta lentamente durante la scorsa stagione, sarà al centro delle nuove puntate.

Ancora in bilico, invece, il ritorno di Maria Puglisi (Chiara Russo) volata a Parigi per inseguire il sogno di diventare stilista. La sua possibile ricomparsa potrebbe rimettere in discussione il fragile equilibrio tra Matteo Portelli e la neoarrivata Odile, figlia di Umberto Guarnieri.

Un’importante novità riguarda Simone Montedoro, già noto al grande pubblico per il ruolo del Capitano Tommasi in Don Matteo. L’attore è pronto a unirsi al cast della decima stagione in un ruolo ancora misterioso ma definito “centrale” da fonti interne alla produzione.

Durante un’ospitata a La Vita in Diretta, inoltre, Vanessa Gravina ha lasciato intendere che la contessa Adelaide potrebbe convolare a nozze. L’attrice ha svelato un possibile matrimonio alle porte, anche se non ha svelato l’identità dello sposo. La rivelazione ha senz’altro acceso l’entusismo dei fan che da anni seguono le evoluzioni della contessa, tra amori complicati e intrighi di palazzo.