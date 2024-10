La spiegazione del finale di Inganno, ovvero come finisce la serie tv di Netflix con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti, riserva alcuni colpi di scena, non solo relativi ai due protagonisti della cui relazione, nell’arco dei sei episodi diretti da Pappi Corsicato e prodotti da Cattleya (parte di Itv Studios), abbiamo seguito lo sviluppo.

Gabriella ed Elia, questi i loro nomi, si sono conosciuti, amati e hanno anche litigato: nel sesto episodio, però, si giunge a una conclusione che pone un punto definitivo (o almeno così sembra) su quelle che sono le loro decisioni, in primis quella di Gabriella, che resta la protagonista assoluta della serie.

-ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE DI INGANNO-

Inganno, le foto della serie tv Netflix con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti Guarda le altre 30 fotografie → Nell’ultimo episodio, Gabriella è determinata ad assumere il controllo della propria vita, ancora di più dopo aver scoperto che 150mila euro del 300mila che aveva destinato all’acquisto di un’imbarcazione su impulso di Elia non sono stati incassati dal cantiere, ma sono stati intascati dal giovane. Per farlo, però, deve sapere tutta la verità su Elia. Decide così di incontrarsi con sua madre, che già in un altro episodio l’aveva avvertita del fatto che il figlio non fosse una buona persona.

© Gianni Fiorito

La donna le racconta di quando accaduto a Ibiza, dove dopo una tempesta mentre erano in barca si persero le tracce di Francesco, allora socio in affari di Elia nel progetto di charter nautico. La madre del giovane le dice che non è stato Francesco a fuggire ma proprio Elia, che si era indebitato con gente poco raccomandabile e che aveva lasciato il suo amico nelle mani degli usurai.

© Gianni Fiorito

Non solo: Elia ha lasciato a Ibiza anche una giovane donna, che solo dopo avrebbe scoperto essere incinta di suo figlio: è Marina (Denise Capezza), che Gabriella ha appena conosciuto, intuendo che tra lei ed Elia ci fosse qualcosa.

Stefano (Emanuel Caserio), figlio avvocato di Gabriella, continua intanto a indagare su Elia e scopre che il corpo rinvenuto in mare pochi giorni prima è proprio di Francesco, l’ex socio di Elia. Sui social delle foto di loro due con Marina convincono Stefano che, se riuscisse a trovare la donna, potrebbe smascherarlo.

© Netflix

Gabriella è arrivata però prima di Stefano: la donna raggiunge Marina e si confronta con lei. Poco dopo, la protagonista raggiunge il mare dove, vestita, fa un bagno per chiarirsi le idee. Intanto in Tribunale è iniziata l’udienza per determinare se mandare a processo Elia, dopo la querela ricevuta da Stefano che lo accusa di truffa.

A udienza iniziata, arriva Gabriella, ancora fradicia, tra gli occhi increduli e preoccupati di tutti. È proprio lei a chiarire le sue condizioni, visto che in Aula si stava parlando della sua capacità di intendere e di volere. Gabriella rivela che a 17 anni ebbe una figlia, Chiara, che però il padre la costrinse a dare via.

© Gianni Fiorito

Gabriella, che sconvolta aveva anche tentato il suicidio gettandosi in mare, ne soffrì molto e quel ricordo riaffiorò quando ebbe Giulia (Dharma Mangia Woods), l’altra sua figlia femmina. Un dolore che la spinse anche a compiere dei gesti che avrebbero potuto compromettere la sua vita e quella dei figli. Non solo: per quanto riguarda le accuse a Elia è lei a scagionarlo, sostenendo che i 150mila euro sparito li ha usati lei per aiutare Marina.

Stefano e Giulia –Nico (Francesco Del Gaudio ha deciso di non presentarsi)- sono sconvolti, ma Gabriella ora vuole sentirsi libera. Dopo la sua testimonianza, il giudice decide di non procedere con il processo contro Elia, perché il fatto non sussiste: l’uomo è libero.

Gabriella si è tolta un peso, e metaforicamente getta al vento l’abito di quando era giovane ed ebbe Chiara, ce ancora custodiva. Non è più quella persona, vuole essere chi si sente davvero di essere senza costrizioni. Per questo lascia a Giulia il tempo necessario per assorbire quanto ha scoperto e dice a Stefano di vivere la sua vita, senza doversi preoccupare per lei come faceva da piccolo. Stefano le dà retta, e chiede a Mattia (il poliziotto con cui aveva una relazione segreta) di dargli una seconda occasione. Mattia, però, lo respinge, consapevole che Stefano non lascerà mai sua moglie.

E Gabriella? Nei minuti finali della serie, si ritrova con Elia, al porto: lui è in partenza, non sa per dove, ma le garantisce che avrà tutti i suoi soldi. Gabriella gli rivela che Marina, quando si sono incontrate, le disse di sapere che Elia la ama e che non l’avrebbe lasciata. La protagonista, quindi, vuole proporre a Marina di aiutarla economicamente a mantenere il bambino, a condizione però di non farsi mai più vedere. Loro due, invece, potranno continuare la loro relazione, ma non si sposeranno mai: Gabriella si è già sposata e considera il matrimonio “noioso”.

Si arriva così al 61esimo compleanno di Gabriella: a differenza del compleanno precedente, tutta la famiglia è riunita per lei. C’è anche Elia, che ha deciso di accettare le condizioni di Gabriella e che, piano piano, si sta integrando in famiglia. Mentre tutti festeggiano, la voce fuori campo di Gabriella cita una frase: “Anziché morire di delusione, meglio un inganno che dia la vita”.