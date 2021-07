Infinity+, “channel” a pagamento della piattaforma di streaming Mediaset Infinity, sembrava avviato verso un luglio anonimo, con pochi episodi settimanali rilasciati in parallelo ai canali pay su Sky (Manifest con il finale di serie il 19 luglio dopo la cancellazione da parte di NBC, Legacies) e qualche titolo inserito in catalogo come la quinta stagione di Superstore e la quinta di Blindspot.

All’improvviso comunicandolo solo attraverso il video che trovate qui di seguito, spunta all’improvviso tra i titoli di Luglio di Infinity+ Schitt’s Creek una comedy di origini canadese creata da Dan ed Eugene Levy e ancora totalmente inedita in Italia. La curiosità nei confronti della serie tv arriva dalle ultime edizioni dei principali premi legati al mondo della tv americana, Schitt’s Creek ha fatto incetta di statuette (oltre a numerosi premi canadesi), dominando i recenti premi Emmy nella categoria comedy compreso il premio come miglio comedy.

Al centro delle vicende c’è una ricca famiglia che improvvisamente si ritrova povera costretta a trasferirsi nell’unico bene che è ancora rimasto loro: una cittadina che anni prima avevano comprato per scherzo al figlio chiamata proprio Schitt’s Creek. Eugene Levy interpreta Johnny Rose imprenditore sposato con l’ex stella delle soap Moira (Catherine O’Hara), i figli viziati e incapaci di una vita fuori dal lusso, sono interpretati da Dan Levy e Annie Murphy. In totale la serie è composta da 6 stagioni per un totale di 80 episodi da 20 minuti circa più uno speciale da 40 minuti. Al momento non sappiamo quante stagioni saranno inseriti nè il giorno in cui arriverà sulla piattaforma.

Il calendario delle serie tv su Infinity+ a Luglio

N.B.: su Infinity+ vengono inseriti sia cofanetti con stagioni complete di una serie tv, che gli episodi settimanali delle serie in onda sui canali Premium disponibili su Sky (digitale, satellite e fibra con differenti pacchetti), il giorno indicato di seguito è il successivo alla messa in onda tv

10/07 Superstore s.5 (disponibile anche la quarta stagione in catalogo e alcuni episodi della sesta terminata a fine giugno) ridotta a 21 episodi causa pandemia, è la stagione che prepara all’uscita di scena di Amy Sosa (America Ferrera) che inizierà la scalata all’interno della società che controlla il grande magazzino, lasciando così i colleghi di sempre per un nuovo lavoro e una nuova città. All’inizio della stagione viene risolta la questione di Mateo arrestato dall’agenzia per il controllo dei clandestini;

Proseguono nel corso del mese: