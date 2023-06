Infiltrati alla Casa Bianca – White House Plumbers su Sky e NOW una miniserie satirica per fanatici di storia americana

Gli “Idraulici della Casa Bianca” chiamati a riparare le falle che causano fughe di notizie, arrivano su Sky Atlantic, on demand e NOW in streaming da domenica 11 giugno. Infiltrati alla Casa Bianca – White House Plumbers è un racconto ironico e satirico degli uomini che causarono lo scandalo Watergate, minando la Presidenza Nixon che da zelanti repubblicani e difensori dello stato, cercavano di proteggere. La miniserie in 5 puntate, produzione HBO, è creata da Alex Gregory e Peter Huyck sceneggiatori di Veep e diretta da David Mandel che prese in mano la comedy Veep dopo l’addio di Armando Iannucci. I due protagonisti sono interpretati da Woody Harrelson e Justin Theroux.

Infiltrati alla Casa Bianca – White House Plumbers, la trama

La presunta storia vera degli eventi che hanno condotto allo scandalo Watergate, sono al centro di Infiltrati alla Casa Bianca – White House Plumbers. Il titolo originale fa riferimento al titolo di “idraulici” della Casa Bianca che si erano attribuiti l’ex agente della CIA Howard Hunt e l’ex agente FBI G. Gordon Liddy nel tentativo di proteggere l’istituzione e la Presidenza Nixon da presunte “perdite” e fughe di notizie. La coppia venne chiamata nel 1971 per indagare sulla fuga di notizie dei Pentagon Papers.

Il loro apporto alla Presidenza Nixon, alla vigilia delle elezioni presidenziali che lo videro sfidare il democratico McGovern, si spostò nel comitato elettorale repubblicano. Ai due venne così affidato l’incarico non ufficiale di elaborare dei piani per sabotare la campagna democratica, tra cui quello di inserire delle cimici nella sede del comitato degli avversari, presso il Watergate. La stessa storia, anche se dal punto di vista di Martha Mitchell, moglie del procuratore John Mitchell, è stata raccontata in Gaslit, miniserie STARZ (arrivata in Italia su STARZPLAY oggi non più disponibile) con Julia Roberts e Sean Penn.

Infiltrati alla Casa Bianca - White House Plumbers su Sky e NOW le immagini Guarda le altre 3 fotografie →

Infiltrati alla Casa Bianca – White House Plumbers, la recensione

Lo scandalo Watergate che portò alle dimissioni del Presidente Nixon, è una pagina di storia americana spesso saccheggiata da film e serie tv. Le manie di controllo del Presidente e del suo staff, il desiderio di avere e, soprattutto, mantenere il potere ad ogni costo, portò a una somma di errori e decisioni affrettate che scaturirono nella perdita stessa del potere. La realtà e la finzione si fondono nel racconto dell’incursione guidata da Hunt e Liddy alla sede democratica nel palazzo del Watergate. White House Plumbers propone una descrizione satirica di quegli eventi e degli uomini che provocarono involontariamente la caduta di quel Nixon che volevano difendere.

Proprio come in Veep, il Presidente non lo vediamo se non attraverso filmati di repertorio, resta una figura mitologica sullo sfondo degli uomini più realisti del re che si adoperarono per garantirgli la rielezione, senza accorgersi di danneggiarlo ancor più che favorirlo. La miniserie è l’ideale per chi mastica la storia contemporanea americana e conosce bene quel periodo. Un esercizio stilistico e narrativo che appare più pensato per i giudici degli Emmy che per il pubblico. Peccato che nonostante il cast importante, la miniserie non riesca mai a toccare le corde giuste, finendo in un limbo tra il serio e il grottesco da cui è difficile tirar fuori qualcosa di convincente. Sfugge così il senso dell’operazione, soprattutto in un’epoca di cataloghi saturi.

La bravura del cast non basta a giustificare la realizzazione di White House Plumbers. Liddy e Hunt sono due inetti di successo, ma entrambi i personaggi sono fin troppo esagerati nella caratterizzazione narrativa. La scelta di trasformare Liddy in un fanatico quasi nazista che ascolta i discorsi di Hitler, ha una moglie pura e tratta i figli come soldati, esaspera il personaggio e finisce per svilire quell’anima cameratesca, da “buddy comedy”, che poteva nascere tra i due personaggi. Questa eccessiva caricatura finisce per rendere poco credibile tutta la vicenda, quasi come se non fosse tutto realmente successo. E la realtà diventa fiction in cui tutto è possibile. Ma in fondo solo pochi anni fa un variegato gruppo di persone ha assaltato il senato americano non accettando un’elezione. Quindi tutto è davvero possibile.

Infiltrati alla Casa Bianca – White House Plumbers, il cast

La miniserie White House Plumbers è prodotta da HBO e wiip, creata da Alex Gregory e Peter Huyck. Woody Harrelson e Justin Theroux sono rispettivamente Howard Hunt e G. Gordon Liddy. Lena Headey, la Cersei di Game of Thrones e Judy Greer sono Dorotyh Hunt e Fran Liddy.

Woody Harrelson è Howard Hunt

Justin Theroux è G. Gordon Liddy

Lena Headey è Dorothy Hunt, moglie di Howard, anche lei agente della CIA

Judy Greer è Fran Liddy, moglie casalinga di Gordon

Domhnall Gleeson è John Dean, consulente della Casa Bianca

Toby Huss è l’agnete CIA James McCord

Ike Barinholtz è Jeb Magruder

John Carroll Lynch è John Mitchell

F. Murray Abraham è il giudice Sirica

David Krumholtz è William O. Bittman

Infiltrati alla Casa Bianca – White House Plumbers dove in streaming?

La miniserie è in streaming settimanale su NOW sia on demand che attraverso il canale Sky Atlantic.

Infiltrati alla Casa Bianca – White House Plumbers, avrà una seconda stagione?

No, si tratta di una miniserie, quindi le vicende si concludono nell’arco delle 5 puntate realizzate.

Infiltrati alla Casa Bianca – White House Plumbers, quante puntate sono?

Le puntate della miniserie sono 5 e saranno rilasciate settimanalmente da Sky.